Український гонщик Бондарев уперше в кар'єрі виступив на Формулі-4

Український гонщик Олександр Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4. Член академії "Вільямса" взяв участь в 6-му етапі сезону італійської серії в іспанській Барселоні.
Головні тези:
- Український гонщик Олександр Бондарев відзначився у своєму дебютному виступі на рівні Формули-4 в Барселоні.
- Бондарев є членом академії гонщиків Вільямс, першим українцем, що підписав контракт з командою Формули-1.
- Українець має дивовижні досягнення в картингу, зокрема титул чемпіона WSK Super Master Series.
Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4
15-річний пілот сів за кермо одномісного боліда "Преми". На трасі "Каталунья-Монтмело" він склав компанію іншому представнику України — Олександру Савінкову зі стайні AKM Motorsport.
Бондарев у першому заїзді фінішував на 19-й сходинці. Підсумкове відставання від переможця склало 16.701 секунд.
Тріумфував у перегонах партнер українця по команді Фредді Слейтер зі Сполученого Королівства.
Савінков же посів 22-ге місце.
Українець Бондарев увійшов в еліту Формули-1
Про це повідомив спортивний директор "Вільямс" Свен Смітс під час подкасту Feeder Series.
Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1. Наразі спортсмен виступає в картингу та посідає 18-те місце серед 82 учасників у турнірній таблиці Чемпіонату Європи FIA в середині сезону.
Смітс, який керує академією, повідомив, що 15-річний гонщик в наступному сезоні дебютує у Формулі-4. Спортивний директор сказав, що Бондарев вже пройшов тестування F4. Втім на цьому іспити не завершуються. Смітс наголосив, що на українця ще очікують інші тестування.
Хто такий Олександр Бондарев
15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.
На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.
У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.
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