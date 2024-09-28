Український гонщик Бондарев уперше в кар'єрі виступив на Формулі-4

Український гонщик Олександр Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4. Член академії "Вільямса" взяв участь в 6-му етапі сезону італійської серії в іспанській Барселоні.

Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4

15-річний пілот сів за кермо одномісного боліда "Преми". На трасі "Каталунья-Монтмело" він склав компанію іншому представнику України — Олександру Савінкову зі стайні AKM Motorsport.

Бондарев у першому заїзді фінішував на 19-й сходинці. Підсумкове відставання від переможця склало 16.701 секунд.

Тріумфував у перегонах партнер українця по команді Фредді Слейтер зі Сполученого Королівства.

Савінков же посів 22-ге місце.

На неділю в Барселоні заплановані ще дві гонки. Опісля Бондарев також візьме участь в останньому етапі сезону-2024 в Монці. Потрійні перегони в домівці італійського автоспорту заплановані на 25-27 жовтня. Поширити

Українець Бондарев увійшов в еліту Формули-1

Про це повідомив спортивний директор "Вільямс" Свен Смітс під час подкасту Feeder Series.

Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1. Наразі спортсмен виступає в картингу та посідає 18-те місце серед 82 учасників у турнірній таблиці Чемпіонату Європи FIA в середині сезону.

Смітс, який керує академією, повідомив, що 15-річний гонщик в наступному сезоні дебютує у Формулі-4. Спортивний директор сказав, що Бондарев вже пройшов тестування F4. Втім на цьому іспити не завершуються. Смітс наголосив, що на українця ще очікують інші тестування.

Олександр Бондарев

Хто такий Олександр Бондарев

15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.

На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.

У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.