Український гонщик Бондарев уперше в кар'єрі виступив на Формулі-4
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український гонщик Бондарев уперше в кар'єрі виступив на Формулі-4

Бондарев
Джерело:  Champion

Український гонщик Олександр Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4. Член академії "Вільямса" взяв участь в 6-му етапі сезону італійської серії в іспанській Барселоні.

Головні тези:

  • Український гонщик Олександр Бондарев відзначився у своєму дебютному виступі на рівні Формули-4 в Барселоні.
  • Бондарев є членом академії гонщиків Вільямс, першим українцем, що підписав контракт з командою Формули-1.
  • Українець має дивовижні досягнення в картингу, зокрема титул чемпіона WSK Super Master Series.

Бондарев уперше в кар'єрі виступив на рівні Формули-4

15-річний пілот сів за кермо одномісного боліда "Преми". На трасі "Каталунья-Монтмело" він склав компанію іншому представнику України — Олександру Савінкову зі стайні AKM Motorsport.

Бондарев у першому заїзді фінішував на 19-й сходинці. Підсумкове відставання від переможця склало 16.701 секунд.

Тріумфував у перегонах партнер українця по команді Фредді Слейтер зі Сполученого Королівства.

Савінков же посів 22-ге місце.

На неділю в Барселоні заплановані ще дві гонки. Опісля Бондарев також візьме участь в останньому етапі сезону-2024 в Монці. Потрійні перегони в домівці італійського автоспорту заплановані на 25-27 жовтня.

Українець Бондарев увійшов в еліту Формули-1

Про це повідомив спортивний директор "Вільямс" Свен Смітс під час подкасту Feeder Series.

Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1. Наразі спортсмен виступає в картингу та посідає 18-те місце серед 82 учасників у турнірній таблиці Чемпіонату Європи FIA в середині сезону.

Смітс, який керує академією, повідомив, що 15-річний гонщик в наступному сезоні дебютує у Формулі-4. Спортивний директор сказав, що Бондарев вже пройшов тестування F4. Втім на цьому іспити не завершуються. Смітс наголосив, що на українця ще очікують інші тестування.

Олександр Бондарев

Хто такий Олександр Бондарев

15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.

На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.

У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.

У 2024 році Бондарев у Кубку Чемпіонів WSK 2024 посів подіуми в усіх чотирьох раундах турніру, а у фіналі здобув чемпіонство.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український гонщик Бондарев вперше в історії візьме участь в італійській Формулі-4
Бондарев
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська атлетка Людмила Даниліна виборола срібло на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Людмила Даніліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська веслувальниця Марина Мажула виборола срібло в останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі
Марина Мажула

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?