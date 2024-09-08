Українська веслувальниця Марина Мажула виборола срібло в останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська веслувальниця Марина Мажула виборола срібло в останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі

Марина Мажула
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

В останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль у фінальному етапі з веслування у байдарці-одиночці. 

Головні тези:

  • Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль у фінальному етапі з веслування у байдарці-одиночці на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
  • Плавець Андрій Трусов встановив європейський рекорд та приніс Україні ще одне «золото», ставшо п'ятою медаллю для нього на цих змаганнях.
  • Інші українські спортсмени також показали вражаючі результати: легкоатлет, веслувальники, тенісисти та дзюдоїсти вибороли медалі у своїх видах спорту.
  • Україна посідає сьому позицію в медальному заліку Паралімпіади-2024, випереджаючи такі країни, як Бразилія, Італія та Нідерланди.
  • Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 у Парижі був успішним для української збірної, яка продовжує радувати своїми досягненнями у різних видах спорту.

Що відомо про срібло Марини Мажули

Зазначається, що у фіналі Мажула виступила з результатом 52,87 і посіла друге місце.

Українку обійшла лише суперниця з Чілі Катерінн Воллерман.

Підкреслюється, що це вже друга срібна медаль Мажули на Паралімпійських іграх. До цього вона здобувала срібло на Іграх-2020 у Токіо.

Ця медаль стала 80-ю для України на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Андрій Кривчун також буде змагатись за медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів у класі VL2.

Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.

Український плавець виборов «золото» та встановив європейський рекорд.

Трусов випередив колумбійця, дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом Карлоса Даніеля Серрано Сарате лише на 0,33 секунди.

Інший український спортсмен Євгеній Богодайко проплив дистанцію за 30,14 секунди. Він посів шосте місце.

Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем. 

Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:

  • легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;

  • Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

  • тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;

  • Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу; 

  • дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото»;

  • Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом; 

  • дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».

Україна у медальному заліку сьома. Її випереджають Китай, Велика Британія, США, Нідерланди, Італія та Бразилія.

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