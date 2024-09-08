В останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль у фінальному етапі з веслування у байдарці-одиночці.

Що відомо про срібло Марини Мажули

Зазначається, що у фіналі Мажула виступила з результатом 52,87 і посіла друге місце.

Українку обійшла лише суперниця з Чілі Катерінн Воллерман.

Підкреслюється, що це вже друга срібна медаль Мажули на Паралімпійських іграх. До цього вона здобувала срібло на Іграх-2020 у Токіо.

Ця медаль стала 80-ю для України на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Андрій Кривчун також буде змагатись за медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів у класі VL2.

Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.

Український плавець виборов «золото» та встановив європейський рекорд.

Трусов випередив колумбійця, дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом Карлоса Даніеля Серрано Сарате лише на 0,33 секунди.

Інший український спортсмен Євгеній Богодайко проплив дистанцію за 30,14 секунди. Він посів шосте місце.

Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем.

Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:

легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;

Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;

Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу;

дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото» ;

Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом;

дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».