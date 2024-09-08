В останній день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль у фінальному етапі з веслування у байдарці-одиночці.
Головні тези:
- Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль у фінальному етапі з веслування у байдарці-одиночці на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Плавець Андрій Трусов встановив європейський рекорд та приніс Україні ще одне «золото», ставшо п'ятою медаллю для нього на цих змаганнях.
- Інші українські спортсмени також показали вражаючі результати: легкоатлет, веслувальники, тенісисти та дзюдоїсти вибороли медалі у своїх видах спорту.
- Україна посідає сьому позицію в медальному заліку Паралімпіади-2024, випереджаючи такі країни, як Бразилія, Італія та Нідерланди.
- Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 у Парижі був успішним для української збірної, яка продовжує радувати своїми досягненнями у різних видах спорту.
Що відомо про срібло Марини Мажули
Зазначається, що у фіналі Мажула виступила з результатом 52,87 і посіла друге місце.
Українку обійшла лише суперниця з Чілі Катерінн Воллерман.
Підкреслюється, що це вже друга срібна медаль Мажули на Паралімпійських іграх. До цього вона здобувала срібло на Іграх-2020 у Токіо.
Ця медаль стала 80-ю для України на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.
Андрій Кривчун також буде змагатись за медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів у класі VL2.
Що відомо про результати виступів інших українських спортсменів на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.
Український плавець виборов «золото» та встановив європейський рекорд.
Трусов випередив колумбійця, дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом Карлоса Даніеля Серрано Сарате лише на 0,33 секунди.
Інший український спортсмен Євгеній Богодайко проплив дистанцію за 30,14 секунди. Він посів шосте місце.
Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем.
Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.
Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:
легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;
Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);
тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;
Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу;
дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото»;
Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом;
дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».
Україна у медальному заліку сьома. Її випереджають Китай, Велика Британія, США, Нідерланди, Італія та Бразилія.
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