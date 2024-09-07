Український плавець Трусов завоював п'яту медаль на Паралімпіаді-2024
Категорія
Спорт
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Український плавець Трусов завоював п'яту медаль на Паралімпіаді-2024

Трусов
Джерело:  Суспільне. Спорт

Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.

Головні тези:

  • Андрій Трусов встановив європейський рекорд у плаванні 50 м батерфляєм і виграв золоту медаль для України на Паралімпіаді-2024.
  • Український спортсмен Андрій Трусов виграв свою п'яту медаль у Парижі.
  • Україна займає сьому позицію у медальному заліку Паралімпіади-2024 з 75 медалями.

Трусов завоював п'яту медаль на Паралімпіаді-2024

Український плавець виборов «золото» та встановив європейський рекорд.

Трусов випередив колумбійця, дворазового паралімпійського чемпіона в плаванні брасом Карлоса Даніеля Серрано Сарате лише на 0,33 секунди.

Інший український спортсмен Євгеній Богодайко проплив дистанцію за 30,14 секунди. Він посів шосте місце.

Андрій Трусов отримав другу золоту медаль у Парижі

Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем. 

Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Українські паралімпійці

Успіхи українських паралімпійців у Парижі

Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:

  • легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;

  • Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

  • тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;

  • Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу; 

  • дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото»;

  • Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом; 

  • дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».

Україна у медальному заліку сьома. Її випереджають Китай, Велика Британія, США, Нідерланди, Італія та Бразилія.

Паралімпійці з України станом на 20:00 7 вересня вибороли 75 медалей. З них 21 золота, 23 срібні та 31 бронзова. 

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