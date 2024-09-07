Украинский пловец Трусов завоевал пятую медаль на Паралимпиаде-2024

Паралимпиец Андрей Трусов принес еще одно «золото» для Украины и завоевал свою пятую медаль в Париже. В финале 50 м баттерфляем в классе S7 он установил европейский рекорд, проплыв расстояние за 28.75 секунды.

Трусов завоевал пятую медаль на Паралимпиаде-2024

Украинский пловец завоевал «золото» и установил европейский рекорд.

Трусов опередил колумбийца, двукратного паралимпийского чемпиона по плаванию брассом Карлоса Даниэля Серрано Сарате всего на 0,33 секунды.

Другой украинский спортсмен Евгений Богодайко проплыл дистанцию за 30,14 секунды. Он занял шестое место.

Андрей Трусов получил вторую золотую медаль в Париже

Паралимпийский спортсмен из Украины получил пять медалей в Париже. Он завоевал два «золота» за плавание 50 м баттерфляем и свободным стилем.

Три серебряных медали Трусов получил за соревнования в 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.

Украинские паралимпийцы

Успехи украинских паралимпийцев в Париже

Десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 был удачным для Украины. Многие спортсмены получили медали:

легкоатлет Игорь Цветов получил свое второе «золото» за бег на 200 м;

Николай Синюк завоевал «бронзу» в гребле на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

теннисист Виктор Дидух получил золотую медаль в настольном теннисе;

Юрий Бабинец завоевал «бронзу» в соревнованиях по паверлифтингу;

дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала «золото» ;

Игорь Нимченко получил бронзовую медаль за плавание на 200 м комплексом;

дзюдоист Александр Назаренко получил «золото» .

Украина в медальном зачете седьмая. Ее опережают Китай, Великобритания, США, Нидерланды, Италия и Бразилия.

Паралимпийцы из Украины по состоянию на 20:00 7 сентября завоевали 75 медалей. Из них 21 золотая, 23 серебряных и 31 бронзовая.