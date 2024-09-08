В последний день соревнований Паралимпиады-2024 в Париже украинская гребчиха Марина Мажула завоевала серебряную медаль в финальном этапе по гребле в байдарке-одиночке.

Что известно о серебре Марины Мажулы

Отмечается, что в финале Мажула выступила с результатом 52,87 и заняла второе место.

Украинку обошла только соперница из Чили Екатерин Воллерман.

Подчеркивается, что это уже вторая серебряная медаль Мажулы на Паралимпийских играх. До этого она добывала серебро на Играх-2020 в Токио.

Эта медаль стала 80-й для Украины на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Андрей Кривчун также будет соревноваться за медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров в классе VL2.

Что известно о результатах выступлений других украинских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже

Паралимпиец Андрей Трусов принес еще одно «золото» для Украины и завоевал свою пятую медаль в Париже. В финале 50 м баттерфляем в классе S7 он установил европейский рекорд, проплыв расстояние за 28.75 секунды.

Украинский пловец завоевал «золото» и установил европейский рекорд.

Трусов опередил колумбийца, двукратного паралимпийского чемпиона по плаванию брассом Карлоса Даниэля Серрано Сарате всего на 0,33 секунды.

Другой украинский спортсмен Евгений Богодайко проплыл дистанцию за 30,14 секунды. Он занял шестое место.

Паралимпийский спортсмен из Украины получил пять медалей в Париже. Он завоевал два «золота» за плавание 50 м баттерфляем и свободным стилем.

Три серебряных медали Трусов получил за соревнования в 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.

Десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 был удачным для Украины. Многие спортсмены получили медали:

легкоатлет Игорь Цветов получил свое второе «золото» за бег на 200 м;

Николай Синюк завоевал «бронзу» в гребле на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

теннисист Виктор Дидух получил золотую медаль в настольном теннисе;

Юрий Бабинец завоевал «бронзу» в соревнованиях по паверлифтингу;

дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала «золото» ;

Игорь Нимченко получил бронзовую медаль за плавание на 200 м комплексом;

дзюдоист Александр Назаренко получил «золото» .