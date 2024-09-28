Украинский гонщик Бондарев впервые в карьере выступил на Формуле-4

Украинский гонщик Александр Бондарев в первый раз в карьере выступил на уровне Формулы-4. Член академии "Уильямса" принял участие в 6-м этапе сезона итальянской серии в испанской Барселоне.

Бондарев впервые в карьере выступил на уровне Формулы-4

15-летний пилот сел за руль одноместного болида "Преми". На трассе "Каталунья-Монтмело" он составил компанию другому представителю Украины — Александру Савинкову из конюшни AKM Motorsport.

Бондарев в первом заезде финишировал на 19-й строчке. Итоговое отставание от победителя составило 16.701 секунды.

Торжествовал в гонке партнер украинца по команде Фредди Слейтер из Соединенного Королевства.

Савинков же занял 22 место.

В воскресенье в Барселоне запланированы еще две гонки. Затем Бондарев также примет участие в последнем этапе сезона-2024 в Монце. Тройная гонка в доме итальянского автоспорта запланирована на 25-27 октября. Поделиться

Украинец Бондарев вошел в элиту Формулы-1

Об этом сообщил спортивный директор "Уильямс" Свен Смитс во время подкаста Feeder Series.

Бондарев присоединился к академии водителей "Уильямс" в сентябре 2023 года, став первым украинцем в истории подписавшим контракт с командой Формулы-1. Сейчас спортсмен выступает в картинге и занимает 18 место среди 82 участников в турнирной таблице Чемпионата Европы FIA в середине сезона.

Смитс, управляющий академией, сообщил, что 15-летний гонщик в следующем сезоне дебютирует в Формуле-4. Спортивный директор сказал, что Бондарев уже прошёл тестирование F4. Впрочем, на этом экзамены не завершаются. Смитс подчеркнул, что украинца еще ожидают другие тестирования.

Александр Бондарев

Кто такой Александр Бондарев

15-летний украинский гонщик — член академии водителей "Уильямс". Подписал контракт с итальянской командой Prema Racing.

В начале сезона-2022 получил титул чемпиона всемирно известной серии картинга WSK — WSK Super Master Series.

В 2013-м украинец финишировал 14-м в Чемпионате мира и шестым в финальном кубке WSK.