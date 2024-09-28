Украинский гонщик Бондарев впервые в карьере выступил на Формуле-4
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский гонщик Бондарев впервые в карьере выступил на Формуле-4

Бондарев
Читати українською
Источник:  Champion

Украинский гонщик Александр Бондарев в первый раз в карьере выступил на уровне Формулы-4. Член академии "Уильямса" принял участие в 6-м этапе сезона итальянской серии в испанской Барселоне.

Главные тезисы

  • Александр Бондарев дебютировал на уровне Формулы-4, выступая за команду Prema Racing в испанской Барселоне.
  • Бондарев является членом академии гонщиков Уильямс и первым украинцем, подписавшим контракт с командой Формулы-1.
  • Украинский гонщик имеет внушительные достижения в картинге, включая титул чемпиона WSK Super Master Series.

Бондарев впервые в карьере выступил на уровне Формулы-4

15-летний пилот сел за руль одноместного болида "Преми". На трассе "Каталунья-Монтмело" он составил компанию другому представителю Украины — Александру Савинкову из конюшни AKM Motorsport.

Бондарев в первом заезде финишировал на 19-й строчке. Итоговое отставание от победителя составило 16.701 секунды.

Торжествовал в гонке партнер украинца по команде Фредди Слейтер из Соединенного Королевства.

Савинков же занял 22 место.

В воскресенье в Барселоне запланированы еще две гонки. Затем Бондарев также примет участие в последнем этапе сезона-2024 в Монце. Тройная гонка в доме итальянского автоспорта запланирована на 25-27 октября.

Украинец Бондарев вошел в элиту Формулы-1

Об этом сообщил спортивный директор "Уильямс" Свен Смитс во время подкаста Feeder Series.

Бондарев присоединился к академии водителей "Уильямс" в сентябре 2023 года, став первым украинцем в истории подписавшим контракт с командой Формулы-1. Сейчас спортсмен выступает в картинге и занимает 18 место среди 82 участников в турнирной таблице Чемпионата Европы FIA в середине сезона.

Смитс, управляющий академией, сообщил, что 15-летний гонщик в следующем сезоне дебютирует в Формуле-4. Спортивный директор сказал, что Бондарев уже прошёл тестирование F4. Впрочем, на этом экзамены не завершаются. Смитс подчеркнул, что украинца еще ожидают другие тестирования.

Александр Бондарев

Кто такой Александр Бондарев

15-летний украинский гонщик — член академии водителей "Уильямс". Подписал контракт с итальянской командой Prema Racing.

В начале сезона-2022 получил титул чемпиона всемирно известной серии картинга WSK — WSK Super Master Series.

В 2013-м украинец финишировал 14-м в Чемпионате мира и шестым в финальном кубке WSK.

В 2024 году Бондарев в Кубке Чемпионов WSK 2024 занял подиумы во всех четырех раундах турнира, а в финале завоевал чемпионство.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский гонщик Бондарев впервые в истории примет участие в итальянской Формуле-4
Бондарев
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская атлетка Людмила Данилина выборола серебро на Паралимпиаде-2024 в Париже
Людмила Данилина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская гребчиха Марина Мажула завоевала серебро в последний день соревнований Паралимпиады-2024 в Париже
Марина Мажула

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?