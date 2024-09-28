Украинский гонщик Бондарев впервые в карьере выступил на Формуле-4

Украинский гонщик Александр Бондарев в первый раз в карьере выступил на уровне Формулы-4. Член академии "Уильямса" принял участие в 6-м этапе сезона итальянской серии в испанской Барселоне.
Главные тезисы
- Александр Бондарев дебютировал на уровне Формулы-4, выступая за команду Prema Racing в испанской Барселоне.
- Бондарев является членом академии гонщиков Уильямс и первым украинцем, подписавшим контракт с командой Формулы-1.
- Украинский гонщик имеет внушительные достижения в картинге, включая титул чемпиона WSK Super Master Series.
Бондарев впервые в карьере выступил на уровне Формулы-4
15-летний пилот сел за руль одноместного болида "Преми". На трассе "Каталунья-Монтмело" он составил компанию другому представителю Украины — Александру Савинкову из конюшни AKM Motorsport.
Бондарев в первом заезде финишировал на 19-й строчке. Итоговое отставание от победителя составило 16.701 секунды.
Торжествовал в гонке партнер украинца по команде Фредди Слейтер из Соединенного Королевства.
Савинков же занял 22 место.
Украинец Бондарев вошел в элиту Формулы-1
Об этом сообщил спортивный директор "Уильямс" Свен Смитс во время подкаста Feeder Series.
Бондарев присоединился к академии водителей "Уильямс" в сентябре 2023 года, став первым украинцем в истории подписавшим контракт с командой Формулы-1. Сейчас спортсмен выступает в картинге и занимает 18 место среди 82 участников в турнирной таблице Чемпионата Европы FIA в середине сезона.
Смитс, управляющий академией, сообщил, что 15-летний гонщик в следующем сезоне дебютирует в Формуле-4. Спортивный директор сказал, что Бондарев уже прошёл тестирование F4. Впрочем, на этом экзамены не завершаются. Смитс подчеркнул, что украинца еще ожидают другие тестирования.
Кто такой Александр Бондарев
15-летний украинский гонщик — член академии водителей "Уильямс". Подписал контракт с итальянской командой Prema Racing.
В начале сезона-2022 получил титул чемпиона всемирно известной серии картинга WSK — WSK Super Master Series.
В 2013-м украинец финишировал 14-м в Чемпионате мира и шестым в финальном кубке WSK.
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