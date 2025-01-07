В США умер первый человек, инфицированный птичьим гриппом H5N1 после контакта с больными домашними и дикими птицами.
Главные тезисы
- Первая смерть от птичьего гриппа в США - сигнал о серьезности болезни и необходимости принятия мер профилактики.
- Ученые предупреждают о возможной новой пандемии из-за мутаций вируса птичьего гриппа H5N1.
- Важность контроля распространения птичьего гриппа для предотвращения негативных последствий и защиты здоровья людей.
- Существует риск передачи инфекции от животных к людям, однако также возможна мутация вируса для передачи от человека к человеку.
- Отслеживание и исследование мутаций птичьего гриппа важно для принятия эффективных мер по предотвращению возможной пандемии.
Что известно о первом летальном случае от птичьего гриппа в США
Отмечается, что больному было 65 лет и он страдал от низких сопутствующих хронических заболеваний.
По словам представителей здравоохранения в штате Луизиана, в связи с этим инфицированием не были выявлены другие, связанные с ним случаи заболевания.
Однако специалисты в области гриппа предупреждают, что птичий грипп H5N1 будет распространяться дальше.
Пациент с Луизианы был инфицирован вариантом вируса D1.1, который активно циркулирует среди диких птиц и домашней птицы, и не является тем же штаммом, который проявляется у крупного рогатого скота.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире зафиксировано около 900 случаев заражения птичьим гриппом у людей, из которых около половины закончилась смертью.
Исследователи отмечают, что даже если реальный уровень смертности ниже в 10 раз — примерно 5% — это все еще серьезное заболевание.
Что известно об опасности новой пандемии в результате мутации птичьего гриппа
Отмечается, что в 2025 году одной из самых больших угроз для здоровья людей на планете и мировой экономики будет птичий грипп H5N1.
Он широко распространяется среди диких и домашних животных, среди которых уже не только птицы, но и кошки, рогатый скот и лошади.
В США фиксируют 61 случай заражения людей, что значительно превышает предыдущий уровень заболеваемости.
Большая часть случаев связана с контактами сельхозпроизводителей с больными животными или употреблением сырого молока.
Пока H5N1 не имеет путей передачи от человека к человеку, что существенно уменьшает риск передачи инфекции, однако результаты последних исследований указывают на то, что определенные мутации могут сделать такую передачу вполне возможной.
В США ученые обнаружили новую мутацию птичьего гриппа, благодаря которой он может лучше приспосабливаться к дыхательным путям человека.
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили небольшой процент вируса с генетическими изменениями в горле тяжелобольного пациента.
Они могут повысить способность вируса связываться с определенными клеточными рецепторами в верхних дыхательных путях.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-