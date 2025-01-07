В США умер первый человек, инфицированный птичьим гриппом H5N1 после контакта с больными домашними и дикими птицами.

Что известно о первом летальном случае от птичьего гриппа в США

Отмечается, что больному было 65 лет и он страдал от низких сопутствующих хронических заболеваний.

По словам представителей здравоохранения в штате Луизиана, в связи с этим инфицированием не были выявлены другие, связанные с ним случаи заболевания.

Однако специалисты в области гриппа предупреждают, что птичий грипп H5N1 будет распространяться дальше.

Анализы на птичий грипп

Пациент с Луизианы был инфицирован вариантом вируса D1.1, который активно циркулирует среди диких птиц и домашней птицы, и не является тем же штаммом, который проявляется у крупного рогатого скота.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире зафиксировано около 900 случаев заражения птичьим гриппом у людей, из которых около половины закончилась смертью.

Исследователи отмечают, что даже если реальный уровень смертности ниже в 10 раз — примерно 5% — это все еще серьезное заболевание.

Что известно об опасности новой пандемии в результате мутации птичьего гриппа

Отмечается, что в 2025 году одной из самых больших угроз для здоровья людей на планете и мировой экономики будет птичий грипп H5N1.

Он широко распространяется среди диких и домашних животных, среди которых уже не только птицы, но и кошки, рогатый скот и лошади.

В США фиксируют 61 случай заражения людей, что значительно превышает предыдущий уровень заболеваемости.

Большая часть случаев связана с контактами сельхозпроизводителей с больными животными или употреблением сырого молока.

Пока H5N1 не имеет путей передачи от человека к человеку, что существенно уменьшает риск передачи инфекции, однако результаты последних исследований указывают на то, что определенные мутации могут сделать такую передачу вполне возможной.

В США ученые обнаружили новую мутацию птичьего гриппа, благодаря которой он может лучше приспосабливаться к дыхательным путям человека.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили небольшой процент вируса с генетическими изменениями в горле тяжелобольного пациента.

Они могут повысить способность вируса связываться с определенными клеточными рецепторами в верхних дыхательных путях.