У США померла перша людина, інфікована пташиним грипом H5N1 після контакту з хворими домашніми та дикими птахами.

Що відомо про перший летальний випадок від пташиного грипу у США

Зазначається, що хворому було за 65 років і він страждав від низких супутніх хронічних захворювань.

За словами представників охорони здоров’я у штаті Луїзіана, у зв’язку з цим інфікуванням не було виявлено інших, пов’язаних з ним випадків захворювань.

Однак фахівці у сфері грипу попереджають, що пташиний грип H5N1 поширюватиметься далі.

Аналізи на пташиний грип

Пацієнт з Луїзіани був інфікований варіантом вірусу D1.1, який активно циркулює серед диких птахів та домашньої птиці, і не є тим самим штамом, що виявляється у великої рогатої худоби.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2003 року у світі зафіксовано близько 900 випадків зараження пташиним грипом у людей, з яких приблизно половина закінчилася смертю.

Дослідники відзначають, що навіть якщо реальний рівень смертності нижчий в 10 разів — приблизно 5% — це все ще серйозне захворювання. Наприклад, смертність від попереднього штаму COVID-19 становила близько 2,6%.

Що відомо про небезпеку нової пандемії внаслідок мутації пташиного грипу

Зазначається, що у 2025 році однією з найбільших загроз для здоров’я людей на планеті та світової економіки буде пташиний грип H5N1.

Він широко поширюється серед диких і домашніх тварин, серед яких вже не тільки птахи, а й коти, велика рогата худоба та коні.

У США наразі фіксують 61 випадок зараження людей, що значно перевищує попередній рівень захворюванності.

Більша частина випадків пов’язана з контактами сільгоспвиробників із хворими тваринами або вживанням сирого молока.

Наразі H5N1 не має шляхів передачі від людини до людини, що суттєво зменшує ризик передачі інфекції, однак результати останніх досліджень вказують на те, що певні мутації, можуть зробити таку передачу цілком можливою.

У США вчені виявили нову мутацію пташиного грипу завдяки якій він може краще пристосовуватися до дихальних шляхів людини.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань знайшли невеликий відсоток вірусу з генетичними змінами в горлі важкохворого пацієнта.

Вони можуть підвищити здатність вірусу зв'язуватися з певними клітинними рецепторами у верхніх дихальних шляхах.