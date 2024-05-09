В течение суток на линии фронта произошло 146 боевых столкновений

Армия РФ нанесла 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершила 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ночная атака беспилотников РФ
Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами ПВО было уничтожено 17 ударных БПЛА.
Под артиллерийским огнем находилось более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Ситуация на направлениях
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях военные РФ проводят диверсионную деятельность по недопущению опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Также здесь враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении ВСУ отразили 16 атак врага вблизи Петропавловки, Синковки, Ивановки, Берестова Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 26 атак вблизи Белогоровки Луганской области; Андреевки, Верхнекаменского, Нового, Выемки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Нетайлова и Невельского Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны удерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении зафиксировано 19 атак врага в районе Старомайорского Донецкой области.
В Херсонском направлении армия России пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.
В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту окупантов.
Утраты армии РФ по состоянию на 9 мая 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 478 730 (+1 300) человек, танков – 7 429 (+11) ед,
боевых бронированных машин – 14 281 (+35) ед,
артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
РСЗО − 1 058 (+1) ед,
средств ПВО − 793 (+1) ед,
самолетов − 349 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 775 (+47) ед,
крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
специальной техники – 2 027 (+8) ед.
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