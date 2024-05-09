В течение суток на линии фронта произошло 146 боевых столкновений
Категория
Украина
Дата публикации

В течение суток на линии фронта произошло 146 боевых столкновений

Генштаб ВСУ
В течение суток на линии фронта произошло 146 боевых столкновений
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Армия РФ нанесла 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершила 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночная атака беспилотников РФ

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами ПВО было уничтожено 17 ударных БПЛА.

Под артиллерийским огнем находилось более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях военные РФ проводят диверсионную деятельность по недопущению опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Также здесь враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении ВСУ отразили 16 атак врага вблизи Петропавловки, Синковки, Ивановки, Берестова Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 26 атак вблизи Белогоровки Луганской области; Андреевки, Верхнекаменского, Нового, Выемки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Нетайлова и Невельского Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны удерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении зафиксировано 19 атак врага в районе Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении армия России пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту окупантов.

Утраты армии РФ по состоянию на 9 мая 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 478 730 (+1 300) человек, танков – 7 429 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин – 14 281 (+35) ед,

  • артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,

  • РСЗО − 1 058 (+1) ед,

  • средств ПВО − 793 (+1) ед,

  • самолетов − 349 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 775 (+47) ед,

  • крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,

  • специальной техники – 2 027 (+8) ед.

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