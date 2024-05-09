Армія РФ завдала 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснила 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нічна атака безпілотників РФ

Вночі Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши

20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами ППО було знищено 17 ударних БпЛА.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках військові РФ проводять диверсійну діяльність для недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також тут ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 16 атак ворога поблизу Петропавлівки, Синьківки, Іванівки, Берестова Харківської області; Стельмахівкі Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 26 атак поблизу Білогорівки Луганської області; Андріївки, Верхньокам’янського, Нового, Виїмки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового, Новопокровського, Семенівки, Уманського, Нетайлова та Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони утримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 19 атак ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку армія Росії намагається вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту окупантів.

Втрати армії РФ станом на 9 травня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали: