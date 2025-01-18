В Турции собака принесла больного щенка к дверям больницы — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Турции собака принесла больного щенка к дверям больницы — видео

Спасенные щенки
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Источник:  Anadolu

В Стамбуле уличная собака принесла к двери ветеринарной клиники собственного больного щенка.

Главные тезисы

  • Уличная собака в Стамбуле удивила всех, принеся своего больного щенка в ветеринарную клинику.
  • В помощи нуждались два щенка, и врачи сделали все возможное для их спасения.
  • Инцидент с уличной собакой наглядно демонстрирует безграничную преданность материнской любви.
  • Спасение щенков стало возможным благодаря вовремя оказанной ветеринарной помощи.

Что известно о щемящем инциденте с уличной собакой в Стамбуле

Следует отметить, что в этой ветеринарной клинике врачи уже проводили лечение одного из щенков собаки.

Пока щенок находился в реанимационном отделении, собака-мать не отходила от него ни на шаг.

Момент, как самка принесла своего щенка в больницу, зафиксировала камера видеонаблюдения.

По словам ветеринара и владельца клиники Батуралпа Огана, собака недавно родила, однако почти все ее щенки умерли.

Сначала ветеренары считали, что выжить удалось только одному щенку.

Что известно о состоянии спасенных щенков

Впоследствии выяснилось, что у малышей есть братик. Его собака принесла к двери больницы. Детеныш занес внутрь ветеринарный техник. Состояние щенка было плохим, а сердцебиение — замедлилось.

Малыша положили в реанимацию. Все это время его мать от него не отходила.

Пока обоих щенков еще лечат. Поскольку молока у их матери не хватает, врачи подкармливают их обычной пищей.

Однако посетителей к малышам пока не пускают, учитывая состояние здоровья.

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