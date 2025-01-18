В Стамбуле уличная собака принесла к двери ветеринарной клиники собственного больного щенка.
Главные тезисы
- Уличная собака в Стамбуле удивила всех, принеся своего больного щенка в ветеринарную клинику.
- В помощи нуждались два щенка, и врачи сделали все возможное для их спасения.
- Инцидент с уличной собакой наглядно демонстрирует безграничную преданность материнской любви.
- Спасение щенков стало возможным благодаря вовремя оказанной ветеринарной помощи.
Что известно о щемящем инциденте с уличной собакой в Стамбуле
Следует отметить, что в этой ветеринарной клинике врачи уже проводили лечение одного из щенков собаки.
Пока щенок находился в реанимационном отделении, собака-мать не отходила от него ни на шаг.
Момент, как самка принесла своего щенка в больницу, зафиксировала камера видеонаблюдения.
По словам ветеринара и владельца клиники Батуралпа Огана, собака недавно родила, однако почти все ее щенки умерли.
Сначала ветеренары считали, что выжить удалось только одному щенку.
Что известно о состоянии спасенных щенков
Впоследствии выяснилось, что у малышей есть братик. Его собака принесла к двери больницы. Детеныш занес внутрь ветеринарный техник. Состояние щенка было плохим, а сердцебиение — замедлилось.
Малыша положили в реанимацию. Все это время его мать от него не отходила.
Пока обоих щенков еще лечат. Поскольку молока у их матери не хватает, врачи подкармливают их обычной пищей.
Однако посетителей к малышам пока не пускают, учитывая состояние здоровья.
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