У Стамбулі вулична собака принесла до дверей ветеринарної клініки власне хворе цуценя.

Що відомо про щемливий інцидент із вуличною собакою у Стамбулі

Варто зазначити, що у цій ветеринарній клініці лікарі вже проводили лікування одного з цуценят собаки.

Поки цуценя знаходилось в реанімаційному відділені, собака-мати не відходила від нього ні на крок.

Момент, як самиця принесла своє цуценя до лікарні, зафіксувала камера відеоспостереження.

За словами ветеринара та власника клініки Батуралпа Огана, собака нещодавно народила, однак майже всі її щенята померли.

Спочатку ветеренари вважали, що вижити вдалось лише одному цуценяті.

Що відомо про стан врятованих цуценят

Згодом з’ясувалось, що у малечі є братик. Його собака принесла до дверей лікарні. Дитинча заніс усередину ветеринарний технік. Стан щеняти був поганим, а серцебиття — сповільнилося.

Малюка поклали у реанімацію. Весь цей час його мати від нього не відходила.

Наразі обох цуценят ще лікують. Оскільки молока у їхньої матері не вистачає, лікарі підгодовують їх звичайною їжею.

Однак відвідувачів до малюків поки не пускають з огляду на стан здоров’я.