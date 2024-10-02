В Украине будут производить американские БпЛА Switchblade 600

В Украине будут производить БпЛА Switchblade 600

Договор между странами заключен на Международном форуме оборонных индустрий DFNC2 в Киеве. Украинскую компанию не называют из соображений безопасности.

Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш сообщил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем… Итак, все начнется с простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня. Поделиться

Подписанный договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. Однако для этого может потребоваться около 9 месяцев.

Пока объемы будущего производства неизвестны, однако Брет Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Он также отметил, что украинские военные используют барражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. С самого начала это оружие предоставлялось американским спецназам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения движущихся целей.

По словам Хаша, украинские военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долл, например систем противовоздушной обороны "Панцирь" или С-300.

Что такое Switchblade

Switchblade (в переводе с англ. — "выкидной нож") — это тактический ударный одноразовый беспилотный авиакомплекс, созданный американской компанией AeroVironment. Комплекс достаточно мал и пригоден для ношения в рюкзаке, а запускать его можно с разных наземных, морских и воздушных платформ.

Особенностью этого дрона-камикадзе является то, что он может некоторое время находиться в воздухе в режиме ожидания недалеко от цели и атаковать ее после команды от оператора. Американские беспилотники сравнительно недороги, но благодаря небольшим габаритам, высокой скорости и бесшумному полету малоуязвимы. Поделиться

"Свитчблейд" разрабатывали по заказу Командование специальных операций Воздушных сил США. Впервые БПЛА представили в августе 2011 года. Switchblade использовали американские войска в Афганистане, отвечая на засады боевиков Талибана.