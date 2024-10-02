В Украине будут производить американские БпЛА Switchblade 600
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Технологии
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В Украине будут производить американские БпЛА Switchblade 600

Switchblade 600
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Источник:  Милитарный

Американская компания AeroVironment 2 октября подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства барражирующих боеприпасов Switchblade 600.

Главные тезисы

  • Украина подписала соглашение с компанией AeroVironment на производство беспилотников Switchblade 600, предназначенных для поражения движущихся целей и систем противовоздушной обороны.
  • Производство барражирующих боеприпасов в Украине будет локализовано поэтапно, с интеграцией компонентов и последующим усовершенствованием систем.
  • Ожидается, что производство Switchblade 600 в Украине начнется после согласования правительством США.
  • Switchblade 600 — компактный и маневренный беспилотный авиационный комплекс.
  • БпЛА Switchblade 600, разработанный для американского спецназа, будет использоваться в Украине для укрепления обороны и поражения систем противовоздушной обороны средствами спецназа.

В Украине будут производить БпЛА Switchblade 600

Договор между странами заключен на Международном форуме оборонных индустрий DFNC2 в Киеве. Украинскую компанию не называют из соображений безопасности.

Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш сообщил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем… Итак, все начнется с простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня.

Подписанный договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. Однако для этого может потребоваться около 9 месяцев.

Пока объемы будущего производства неизвестны, однако Брет Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Он также отметил, что украинские военные используют барражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. С самого начала это оружие предоставлялось американским спецназам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения движущихся целей.

По словам Хаша, украинские военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долл, например систем противовоздушной обороны "Панцирь" или С-300.

Что такое Switchblade

Switchblade (в переводе с англ. — "выкидной нож") — это тактический ударный одноразовый беспилотный авиакомплекс, созданный американской компанией AeroVironment. Комплекс достаточно мал и пригоден для ношения в рюкзаке, а запускать его можно с разных наземных, морских и воздушных платформ.

Особенностью этого дрона-камикадзе является то, что он может некоторое время находиться в воздухе в режиме ожидания недалеко от цели и атаковать ее после команды от оператора. Американские беспилотники сравнительно недороги, но благодаря небольшим габаритам, высокой скорости и бесшумному полету малоуязвимы.

"Свитчблейд" разрабатывали по заказу Командование специальных операций Воздушных сил США. Впервые БПЛА представили в августе 2011 года. Switchblade использовали американские войска в Афганистане, отвечая на засады боевиков Талибана.

О передаче Украине беспилотников Switchblade США заявили уже в первый месяц после полномасштабного вторжения россиян. В Украину США поставляли эти дроны только Великобритании. В декабре 2022 Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что его страна первой в мире приобретет беспилотники Switchblade 600.

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