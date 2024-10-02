В Україні виготовлятимуть американські БпЛА Switchblade 600

В Україні виготовлятимуть БпЛА Switchblade 600

Договір між країнами укладено на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2 в Києві. Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш повідомив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.

Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим, ніж є сьогодні. Поширити

Підписаний договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. Проте для цього може знадобитися близько 9 місяців.

Наразі обсяги майбутнього виробництва невідомі, однак Брет Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Він також зауважив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей.

За словами Хаша, українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн дол, наприклад систем протиповітряної оборони "Панцир" чи С-300.

Що таке Switchblade

Switchblade (у перекладі з англ. — "викидний ніж") — це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений американською компанією AeroVironment. Комплекс достатньо малий і придатний для носіння в наплечнику, а запускати його можна з різних наземних, морських і повітряних платформ.

Особливістю цього дрона-камікадзе є те, що він може якийсь час перебувати в повітрі у режимі очікування неподалік цілі та атакувати її після команди від оператора. Американські безпілотники порівняно недорогі, але завдяки невеликим габаритам, високій швидкості та безшумному польоту — маловразливі. Поширити

"Світчблейд" розробляли на замовлення Командування спеціальних операцій Повітряних сил США. Вперше БпЛА представили в серпні 2011 року. Switchblade використовували американські війська в Афганістані, відповідаючи на засідки бойовиків Талібану.