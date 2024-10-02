В Україні виготовлятимуть американські БпЛА Switchblade 600

Американська компанія AeroVironment 2 жовтня підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва баражуючих боєприпасів Switchblade 600.
Головні тези:
- Угода між AeroVironment і українською компанією стосується локалізації виробництва БпЛА Switchblade 600 в Україні.
- Виробництво комплексу буде поетапним, з початковою інтеграцією компонентів та подальшою локалізацією систем.
- Switchblade 600 є тактичним ударним одноразовим безпілотним авіаційним комплексом.
- Дрони Switchblade використовувалися американськими військами в Афганістані та надалися Україні для ураження рухомих цілей та систем протиповітряної оборони
- До України Switchblade 600 постачали лише з Великої Британії, але зараз Україна стане першою країною, де вироблятимуть ці безпілотники
В Україні виготовлятимуть БпЛА Switchblade 600
Договір між країнами укладено на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2 в Києві. Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.
Старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш повідомив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.
Підписаний договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. Проте для цього може знадобитися близько 9 місяців.
Наразі обсяги майбутнього виробництва невідомі, однак Брет Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.
Він також зауважив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей.
За словами Хаша, українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн дол, наприклад систем протиповітряної оборони "Панцир" чи С-300.
Що таке Switchblade
Switchblade (у перекладі з англ. — "викидний ніж") — це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений американською компанією AeroVironment. Комплекс достатньо малий і придатний для носіння в наплечнику, а запускати його можна з різних наземних, морських і повітряних платформ.
"Світчблейд" розробляли на замовлення Командування спеціальних операцій Повітряних сил США. Вперше БпЛА представили в серпні 2011 року. Switchblade використовували американські війська в Афганістані, відповідаючи на засідки бойовиків Талібану.
Про передачу Україні безпілотників Switchblade Сполучені Штати заявили вже в перший місяць після повномасштабного вторгнення росіян. До України США постачали ці дрони лише Великій Британії. У грудні 2022 року Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна першою у світі придбає безпілотники Switchblade 600.
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