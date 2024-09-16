Україна збільшить виробництво артилерійських снарядів. Які плани

«Українська бронетехніка» побудує новий завод, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, заявив директор компанії Владислав Бельбас.
Головні тези:
- «Українська бронетехніка» побудує новий завод.
- Плани компанії спрямовані на розширення виробництва.
- Начальник «Української бронетехніки» не назвав, які саме артилерійські снаряди будуть виготовляти на новому заводі.
Як планують збільшити виробництво артилерійських снарядів
Начальник «Української бронетехніки» розповів про деякі плани на майбутнє, але упустив деталі у цілях безпеки. Проте відомо, що новий завод планують побудувати на території нашої країни.
Він не назвав калібри артилерійських снарядів, які будуть виготовлятись надалі, але зазначив, що це точно не будуть боєприпаси радянського зразка 152 мм.
«Українська бронетехніка» випускає сотні тисяч мінометних снарядів у рік розміром від 60 до 120 мм, а також артилерійські снаряди 122 мм. Потужності підприємства завантажені на 100% до кінця цього року.
В Україні почали виробляти артилерійські снаряди 155 мм
Колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що вітчизняний ВПК вже може виготовляти артилерійські снаряди натівського зразка, хоча донедавна це було неможливим.
Головна проблема пов’язана з фінансами. На виробництво снарядів потрібно багато грошей.
Україна сподівається, що країни-союзниці допоможуть з фінансуванням.
Камишін також повідомив, що за час його перебування на посаді голови Мінстратегпрому виробництво вітчизняної техніки виросло вдвічі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-