Україна збільшить виробництво артилерійських снарядів. Які плани

Як планують збільшити виробництво артилерійських снарядів

Начальник «Української бронетехніки» розповів про деякі плани на майбутнє, але упустив деталі у цілях безпеки. Проте відомо, що новий завод планують побудувати на території нашої країни.

Ми плануємо відкрити в країні ще один завод, що дозволить нам значно збільшити обсяги постачання, — сказав Бельбас. Поширити

Він не назвав калібри артилерійських снарядів, які будуть виготовлятись надалі, але зазначив, що це точно не будуть боєприпаси радянського зразка 152 мм.

«Українська бронетехніка» випускає сотні тисяч мінометних снарядів у рік розміром від 60 до 120 мм, а також артилерійські снаряди 122 мм. Потужності підприємства завантажені на 100% до кінця цього року.

В Україні почали виробляти артилерійські снаряди 155 мм

Колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що вітчизняний ВПК вже може виготовляти артилерійські снаряди натівського зразка, хоча донедавна це було неможливим.

Головна проблема пов’язана з фінансами. На виробництво снарядів потрібно багато грошей.

Україна сподівається, що країни-союзниці допоможуть з фінансуванням.

Камишін також повідомив, що за час його перебування на посаді голови Мінстратегпрому виробництво вітчизняної техніки виросло вдвічі.