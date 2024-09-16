Украина увеличит производство артиллерийских снарядов. Какие планы

Как планируют увеличить производство артиллерийских снарядов

Начальник “Украинской бронетехники” рассказал о некоторых планах, но упустил детали в целях безопасности. Однако известно, что новый завод планируется построить на территории нашей страны.

Мы планируем открыть в стране еще один завод, что позволит нам значительно увеличить объемы поставок, — сказал Бельбас. Поделиться

Он не назвал калибры артиллерийских снарядов, которые будут производиться в дальнейшем, но отметил, что это точно не будут боеприпасы советского образца 152 мм.

Украинская бронетехника выпускает сотни тысяч минометных снарядов в год размером от 60 до 120 мм, а также артиллерийские снаряды 122 мм. Мощности предприятия загружены на 100% к концу этого года.

В Украине начали производить артиллерийские снаряды 155 мм

Бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что отечественный ВПК уже может производить артиллерийские снаряды натовского образца, хотя до недавнего времени это было невозможно.

Главная проблема связана с финансами. На производство снарядов уходит много денег.

Украина надеется, что страны-союзницы помогут с финансированием.

Камышин также сообщил, что за время его пребывания в должности главы Минстратегпрома производство отечественной техники выросло вдвое.