20 января в Украине чтят День памяти “киборгов” - украинских военных, которые более 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта от российских оккупантов и подконтрольных им наемников.
Главные тезисы
- День памяти защитников Донецкого аэропорта - уважение к украинским “киборгам", которые держали оборону аэропорта 242 дня в условиях полного окружения и бесчеловечных атак.
- Оборона Донецкого аэропорта символизирует высокую отвагу и преданность украинских военных, которые несмотря на трудности и опасности, держались до последнего.
- По официальным данным, за время обороны аэропорта погибли более 200 военных, волонтеров и медиков, чьи жизни были отданы в борьбе за суверенитет Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять память о героической обороне Донецкого аэропорта.
- Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 по январь 2015 года, оставаясь ярким примером героизма и стойкости украинских защитников.
В Украине чествуют День памяти защитников Донецкого аэропорта
Соответствующую публикацию по случаю Дня памяти украинских киборгов сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский призвал всех украинцев беречь память о том, по какой цене проходит битва за сохранение суверенитета Украины.
Что известно о героической обороне Донецкого аэропорта
С 26 мая по 22 января 2015 продолжались бои за Донецкий аэропорт. 19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, державших перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.
Проходит уже 10 лет со дня окончания боев за аэродром. В бесчеловечных условиях, в практически полном окружении, с минимумом вооружения и под постоянными российскими обстрелами, киборги держали оборону Донецкого аэропорта.
В обороне также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов чествуют и их память. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.
Воспользовавшись очередным «перемирием», россияне заминировали и взорвали опоры последнего терминала, уничтожив его окончательно. За время обороны аэропорта десятки тонн градов, снарядов тяжелой артиллерии и российских боеприпасов летели на этот объект почти каждый день.
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