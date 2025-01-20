20 января в Украине чтят День памяти “киборгов” - украинских военных, которые более 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта от российских оккупантов и подконтрольных им наемников.

В Украине чествуют День памяти защитников Донецкого аэропорта

Соответствующую публикацию по случаю Дня памяти украинских киборгов сделал президент Украины Владимир Зеленский.

242 дня обороны Донецкого аэропорта Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Поделиться

Зеленский призвал всех украинцев беречь память о том, по какой цене проходит битва за сохранение суверенитета Украины.

Что известно о героической обороне Донецкого аэропорта

С 26 мая по 22 января 2015 продолжались бои за Донецкий аэропорт. 19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, державших перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Проходит уже 10 лет со дня окончания боев за аэродром. В бесчеловечных условиях, в практически полном окружении, с минимумом вооружения и под постоянными российскими обстрелами, киборги держали оборону Донецкого аэропорта.

В обороне также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов чествуют и их память. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

Воспользовавшись очередным «перемирием», россияне заминировали и взорвали опоры последнего терминала, уничтожив его окончательно. За время обороны аэропорта десятки тонн градов, снарядов тяжелой артиллерии и российских боеприпасов летели на этот объект почти каждый день.