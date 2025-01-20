20 січня в Україні вшановують День пам'яті “кіборгів” - українських військових, які понад 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту від російських окупантів та підконтрольних їм найманців.

В Україні вшановують День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Відповідну публікацію з нагоди вшанування Дня пам’яті українських “кіборгів” зробив президент України Володимир Зеленський.

242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон, — зазначив глава держави. Поширити

Зеленський закликав всіх українців берегти пам’ять про те, якою ціною проходить битва за збереження суверенітету України.

Що відомо про героїчну оборону Донецького аеропорту

Із 26 травня по 22 січня 2015 року тривали бої за Донецький аеропорт. 19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Минає вже 10 років із дня закінчення боїв за летовище. За нелюдських умов, у практично повному оточенні, з мінімумом озброєння та під постійними російськими обстрілами — кіборги тримали оборону Донецького аеропорту.

В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

Скориставшись черговим «перемир’ям» росіяни замінували й підірвали опори останнього терміналу, знищивши його остаточно. За час оборони аеропорту десятки тонн градів, снарядів важкої артилерії та російських боєприпасів летіло на цей об’єкт майже кожен день.