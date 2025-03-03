В Украине действует государственная программа слухопротезирования — что известно

3 марта отмечается Всемирный день защиты слуха. ОО "Відчуй!" призывает украинцев во время войны обратить внимание на свой слух и воспользоваться при необходимости государственной программой слухопротезирования.

Минздрав Украины внедряет программу слухопротезирования: почему это важно

Представьте, что последний звук, который вы бы услышали, это взрыв или сирена воздушной тревоги. Ни музыки, ни голосов родных, ни шума дождя за окном. Для тысяч украинцев это стало реальностью.

Война кардинально изменила подход к проблеме потери слуха. Если раньше мы говорили о профилактике, то сегодня речь идет о тысячах людей, которые уже потеряли слух из-за взрывов, контузий и постоянного влияния громких звуков. В этом году Всемирный день защиты слуха для Украины приобретает особое значение, ведь слухопротезирование стало вопросом качества жизни для многих граждан.

По данным международных исследований, более 60% находившихся в зоне боевых действий военных и гражданских сталкиваются с проблемами слуха.

Основные причины — акустические травмы от взрывов, постоянное влияние громкого шума и стресс, ухудшающий работу слухового аппарата. Хуже всего то, что многие люди игнорируют первые симптомы, не обращаются к врачу и упускают возможность восстановить слух.

Слухопротезирование

ОО "Відчуй!" призывает украинцев обратить внимание на свой слух и воспользоваться государственной программой слухопротезирования.

В 2024 году Минздрав Украины впервые централизованно закупил 24 456 слуховых аппаратов, которые будут распределены между регионами до 2026 года. Это позволило обеспечить бесплатными слуховыми аппаратами людей даже в тех областях, где раньше не финансировались такие закупки. Поделиться

Кто имеет право на бесплатный слуховой аппарат:

Дети и взрослые с инвалидностью

Военные с нарушением слуха, даже без статуса лица с инвалидностью

Алгоритм получения бесплатного слухового аппарата:

Получить направление от семейного врача к сурдологу. Оформить документы через соответствующую комиссию (ЛКК, ЭКОПФЛ или ВЛК). Подать заявление в медучреждение по месту регистрации. Получить и настроить слуховой аппарат в больнице.

Несмотря на доступность программы, многие люди не обращаются за помощью из-за страха осуждения или недостаточной осведомленности. В Украине до сих пор существует миф, что слуховые аппараты — это атрибут старости или признак слабости.

Слухопротезирование — это не о возрасте, а о качестве жизни. Слышающий человек может полноценно общаться, работать, не терять связь с обществом. Мы призываем украинцев выбирать слышать и пользоваться возможностями, которые предоставляет государство, — отмечает директор ОО "Ощути" и Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Если вы часто переспрашиваете, не слышите собеседников в шумных местах, увеличиваете громкость телевизора или телефона — это первые сигналы потери слуха. Своевременное обращение к врачу может спасти вас от полной тишины.

Что делать дальше:

Пройти обследование слуха в специализированных центрах или больницах.

Обратиться к врачу для получения индивидуального решения.

Узнать больше о современных слуховых аппаратах — они компактны, комфортны и интегрируются со смартфоном.

Воспользоваться государственной программой и получить слуховой аппарат бесплатно.

Украина уже изменила свое отношение к протезированию конечностей и психологической реабилитации. Пора преодолеть барьеры относительно слухопротезирования. Мы призываем каждого, кто сталкивается с потерей слуха, не медлить. Слышно — это не привилегия. Это выбор, который каждый может совершить уже сегодня! — подчеркивают в ОО "Відчуй!". Поделиться

ОО "Відчуй!" с 2011 года системно занимается реабилитацией, помощью, социализацией и реализацией прав детей и взрослых с нарушением слуха и их семей. Формирует культуру ответственного отношения к собственному слуху, популяризирует его сохранение и профилактику потери.