В Україні діє державна програма слухопротезування — що відомо

3 березня відзначається Всесвітній день захисту слуху. ГО "Відчуй" закликає українців під час війни звернути увагу на свій слух та скористатися за потреби державною програмою слухопротезування.

МОЗ України впроваджує програму слухопротезування: чому це важливо

Уявіть, що останній звук, який ви почули б, — це вибух або сирена повітряної тривоги. Ні музики, ні голосів рідних, ні шуму дощу за вікном. Для тисяч українців це стало реальністю.

Війна кардинально змінила підхід до проблеми втрати слуху. Якщо раніше ми говорили про профілактику, то сьогодні йдеться про тисячі людей, які вже втратили слух через вибухи, контузії та постійний вплив гучних звуків. Цьогоріч Всесвітній день захисту слуху для України набуває особливого значення, адже слухопротезування стало питанням якості життя для багатьох громадян.

За даними міжнародних досліджень, понад 60% військових та цивільних, які перебували в зоні бойових дій, стикаються з проблемами слуху.

Основні причини — акустичні травми від вибухів, постійний вплив гучного шуму та стрес, який погіршує роботу слухового апарату. Найгірше те, що багато людей ігнорують перші симптоми, не звертаються до лікаря і втрачають можливість відновити слух.

Слухопротезування

ГО "Відчуй" закликає українців звернути увагу на свій слух та скористатися державною програмою слухопротезування.

У 2024 році МОЗ України вперше централізовано закупило 24 456 слухових апаратів, які будуть розподілені між регіонами до 2026 року. Це дозволило забезпечити безкоштовними слуховими апаратами людей навіть у тих областях, де раніше не фінансували такі закупівлі. Поширити

Хто має право на безкоштовний слуховий апарат:

Діти та дорослі з інвалідністю

Військові з порушенням слуху, навіть без статусу особи з інвалідністю

Алгоритм отримання безкоштовного слухового апарату:

Отримати направлення від сімейного лікаря до сурдолога. Оформити документи через відповідну комісію (ЛКК, ЕКОПФО або ВЛК). Подати заяву до медзакладу за місцем реєстрації. Отримати та налаштувати слуховий апарат у лікарні.

Попри доступність програми, багато людей не звертаються по допомогу через страх осуду або недостатню обізнаність. В Україні досі існує міф, що слухові апарати — це атрибут старості або ознака слабкості.

Слухопротезування — це не про вік, а про якість життя. Людина, яка чує, може повноцінно спілкуватися, працювати, не втрачати зв’язок із суспільством. Ми закликаємо українців обирати чути та користуватися можливостями, які надає держава, — зазначає директорка ГО "Відчуй" та Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Якщо ви часто перепитуєте, не чуєте співрозмовників у шумних місцях, збільшуєте гучність телевізора чи телефону — це перші сигнали втрати слуху. Вчасне звернення до лікаря може врятувати вас від повної тиші.

Що робити далі:

Пройти обстеження слуху у спеціалізованих центрах або лікарнях.

Звернутися до лікаря для отримання індивідуального рішення.

Дізнатися більше про сучасні слухові апарати — вони компактні, комфортні та інтегруються зі смартфоном.

Скористатися державною програмою та отримати слуховий апарат безкоштовно.

Україна вже змінила своє ставлення до протезування кінцівок та психологічної реабілітації. Настав час подолати бар’єри щодо слухопротезування. Ми закликаємо кожного, хто стикається з втратою слуху, не зволікати. Чути — це не привілей. Це вибір, який кожен може зробити вже сьогодні! — підкреслюють у ГО "Відчуй". Поширити

ГО “Відчуй” з 2011 року системно займається реабілітацією, допомогою, соціалізацією та реалізацією прав дітей і дорослих з порушенням слуху та їхніх родин. Формує культуру відповідального ставлення до власного слуху, популяризує його збереження та профілактику втрати.