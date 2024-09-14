AirPods Pro замість слухових апаратів ― у США прийняли цікаве рішення

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати навушники Apple AirPods Pro як слухові апарати. Їх рекомендують застосовувати людям з легкими та середніми порушеннями слуху.

Apple AirPods Pro можна використовувати замість слухових апаратів

У FDA вважають, що ці навушники можуть замінити пристрої медичного призначення. Щоправда, для цього користувачу потрібно встановити спеціальне програмне забезпечення Hearing Aid Feature.

ПЗ дозволяє виставляти оптимальні параметри навушників, зокрема регулювати рівень звуку.

Це цікаве рішення насправді дуже зручне. Купити Apple AirPods Pro та встановити Hearing Aid Feature набагато дешевше, ніж придбати спеціальний слуховий апарат, на який до того ж потрібен рецепт.

Нові навушники будуть берегти слух користувачів

Налаштувати ПЗ можна самостійно завдяки простому функціоналу. Дослідження показало, що результат самостійного налаштування настільки ж ефективний, як і професійного.

Компанія Apple представила нові навушники AirPods Pro

На останній презентації «яблучних» новинок показали унікальні навушники. Особливістю AirPods Pro є можливість перевірки слуху.

Користувач зможе перевірити себе самостійно завдяки функції Hearing Test. Проте після тестування у випадку виявлення проблем краще звернутись до медиків.

Нові навушники Apple AirPods Pro здатні до інтеграції з ПЗ Hearing Aid Feature, завдяки чому можуть замінити слуховий апарат.