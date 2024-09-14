AirPods Pro вместо слуховых аппаратов ― в США приняли интересное решение

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило использовать наушники Apple AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов. Их рекомендуют применять людям с легкими и средними нарушениями слуха.

Apple AirPods Pro можно использовать вместо слуховых аппаратов

В FDA полагают, что эти наушники могут заменить устройства медицинского назначения. Правда, для этого необходимо установить специальное программное обеспечение Hearing Aid Feature.

ПО позволяет выставлять оптимальные параметры наушников, в том числе регулировать уровень звука.

Это интересное решение действительно очень удобно. Купить Apple AirPods Pro и установить Hearing Aid Feature гораздо дешевле, чем приобрести специальный слуховой аппарат, на который к тому же требуется рецепт.

Новые наушники будут беречь слух пользователей

Настроить ПО можно самостоятельно благодаря простому функционалу. Исследование показало, что результат самостоятельной настройки столь же эффективен, как и профессионального.

Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro

На последней презентации "яблочных" новинок показали уникальные наушники. Особенностью AirPods Pro является возможность проверки слуха.

Пользователь сможет проверить себя самостоятельно благодаря функции Hearing Test. Однако после тестирования в случае выявления проблем лучше обратиться к врачам.

Новые наушники Apple AirPods Pro способны к интеграции с ПО Hearing Aid Feature, благодаря чему могут заменить слуховой аппарат.