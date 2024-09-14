AirPods Pro вместо слуховых аппаратов ― в США приняли интересное решение

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило использовать наушники Apple AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов. Их рекомендуют применять людям с легкими и средними нарушениями слуха.
Главные тезисы
- Apple AirPods Pro получили разрешение от FDA на использование в качестве слуховых аппаратов.
- Это альтернативное решение подходит для людей с легкими и средними нарушениями слуха.
- Дополнительное программное обеспечение Hearing Aid Feature позволяет пользователям настраивать наушники для оптимального звука.
- Установка и настройка Apple AirPods Pro с Hearing Aid Feature оказывается более доступной финансово по сравнению с традиционными слуховыми аппаратами.
- Пользователи могут самостоятельно выполнить проверку слуха с помощью функции Hearing Test, что делает использование наушников Apple AirPods Pro еще более удобным.
Apple AirPods Pro можно использовать вместо слуховых аппаратов
В FDA полагают, что эти наушники могут заменить устройства медицинского назначения. Правда, для этого необходимо установить специальное программное обеспечение Hearing Aid Feature.
ПО позволяет выставлять оптимальные параметры наушников, в том числе регулировать уровень звука.
Это интересное решение действительно очень удобно. Купить Apple AirPods Pro и установить Hearing Aid Feature гораздо дешевле, чем приобрести специальный слуховой аппарат, на который к тому же требуется рецепт.
Настроить ПО можно самостоятельно благодаря простому функционалу. Исследование показало, что результат самостоятельной настройки столь же эффективен, как и профессионального.
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro
На последней презентации "яблочных" новинок показали уникальные наушники. Особенностью AirPods Pro является возможность проверки слуха.
Пользователь сможет проверить себя самостоятельно благодаря функции Hearing Test. Однако после тестирования в случае выявления проблем лучше обратиться к врачам.
Новые наушники Apple AirPods Pro способны к интеграции с ПО Hearing Aid Feature, благодаря чему могут заменить слуховой аппарат.
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