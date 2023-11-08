В Украине появится советник США по инфраструктуре — чем он будет заниматься

США назначили советника по инфраструктуре в Украине. Им станет Роберт Маринер. Он будет помогать в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению Украины.
Новый советник США в Украине
О назначении нового советника по инфраструктуре в Украине объявил министр транспорта Соединенных Штатов Питер Буттиджедж во время визита в Киев 8 ноября.
Что известно о Роберте Маринере
Министерство транспорта США сообщило, что советником назначен Роберт Маринер.
Он выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет десятилетие опыта транспортных проектов.
Ранее Маринер работал советником консультанта по транспорту посольства США в Кабуле, Афганистан.
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