В Украине появится советник США по инфраструктуре — чем он будет заниматься
Категория
Экономика
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В Украине появится советник США по инфраструктуре — чем он будет заниматься

США
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Источник:  Минтранспорта США

США назначили советника по инфраструктуре в Украине. Им станет Роберт Маринер. Он будет помогать в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению Украины.

Новый советник США в Украине

О назначении нового советника по инфраструктуре в Украине объявил министр транспорта Соединенных Штатов Питер Буттиджедж во время визита в Киев 8 ноября.

С тех пор как Россия начала свое полномасштабное вторжение, я поддерживал тесный контакт со своим украинским коллегой по влиянию на глобальные цепочки поставок, в том числе портовую и железнодорожную инфраструктуру. Сегодня я в Киеве, чтобы доставить важную просьбу разместить здесь советника по инфраструктуре.

Этот советник будет находиться в Киеве, чтобы оказывать техническую помощь в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из бесчисленных способов, по которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром.

Что известно о Роберте Маринере

Министерство транспорта США сообщило, что советником назначен Роберт Маринер.

Он выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет десятилетие опыта транспортных проектов.

Ранее Маринер работал советником консультанта по транспорту посольства США в Кабуле, Афганистан.

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