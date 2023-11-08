В Украине появится советник США по инфраструктуре — чем он будет заниматься

США назначили советника по инфраструктуре в Украине. Им станет Роберт Маринер. Он будет помогать в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению Украины.

Новый советник США в Украине

О назначении нового советника по инфраструктуре в Украине объявил министр транспорта Соединенных Штатов Питер Буттиджедж во время визита в Киев 8 ноября.

С тех пор как Россия начала свое полномасштабное вторжение, я поддерживал тесный контакт со своим украинским коллегой по влиянию на глобальные цепочки поставок, в том числе портовую и железнодорожную инфраструктуру. Сегодня я в Киеве, чтобы доставить важную просьбу разместить здесь советника по инфраструктуре. Поделиться

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

Этот советник будет находиться в Киеве, чтобы оказывать техническую помощь в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из бесчисленных способов, по которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром. Поделиться

Что известно о Роберте Маринере

Министерство транспорта США сообщило, что советником назначен Роберт Маринер.

Он выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет десятилетие опыта транспортных проектов.

Ранее Маринер работал советником консультанта по транспорту посольства США в Кабуле, Афганистан.