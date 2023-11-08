В Україні з'явиться радник США з інфраструктури — чим він займатиметься

США призначили радника з питань інфраструктури в Україні. Ним стане Роберт Марінер. Він допомагатиме в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення України.

Новий радник США в Україні

Про призначання нового радника з питань інфраструктури в Україні оголосив міністр транспорту Сполучених Штатів Пітер Буттіджедж під час візиту до Києва 8 листопада.

З того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки поставок, зокрема портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб доставити важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури. Поширити

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

Цей радник перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в рамках зусиль з відновлення країни. Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв’язок зі світом. Поширити

Що відомо про Роберта Марінера

Міністерство транспорту США повідомило, що радником призначено Роберта Марінера.

Він виконував інженерні роботи для ВПС та ВМС США та має десятиліття досвіду транспортних проєктів.

Раніше Марінер працював радником консультанта з питань транспорту посольства США в Кабулі, Афганістан.