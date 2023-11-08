В Україні з'явиться радник США з інфраструктури — чим він займатиметься

США призначили радника з питань інфраструктури в Україні. Ним стане Роберт Марінер. Він допомагатиме в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення України.
Новий радник США в Україні
Про призначання нового радника з питань інфраструктури в Україні оголосив міністр транспорту Сполучених Штатів Пітер Буттіджедж під час візиту до Києва 8 листопада.
Що відомо про Роберта Марінера
Міністерство транспорту США повідомило, що радником призначено Роберта Марінера.
Він виконував інженерні роботи для ВПС та ВМС США та має десятиліття досвіду транспортних проєктів.
Раніше Марінер працював радником консультанта з питань транспорту посольства США в Кабулі, Афганістан.
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