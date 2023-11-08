В Україні з'явиться радник США з інфраструктури — чим він займатиметься
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні з'явиться радник США з інфраструктури — чим він займатиметься

США
Джерело:  Мінтранспорту США

США призначили радника з питань інфраструктури в Україні. Ним стане Роберт Марінер. Він допомагатиме в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення України.

Новий радник США в Україні

Про призначання нового радника з питань інфраструктури в Україні оголосив міністр транспорту Сполучених Штатів Пітер Буттіджедж під час візиту до Києва 8 листопада.

З того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки поставок, зокрема портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб доставити важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури.

Цей радник перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в рамках зусиль з відновлення країни. Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв’язок зі світом.

Що відомо про Роберта Марінера

Міністерство транспорту США повідомило, що радником призначено Роберта Марінера.

Він виконував інженерні роботи для ВПС та ВМС США та має десятиліття досвіду транспортних проєктів.

Раніше Марінер працював радником консультанта з питань транспорту посольства США в Кабулі, Афганістан.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США призначили головного контролера американської допомоги Україні
США призначили головного контролера американської допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хто у США заважає продовженню військової допомоги Україні — пояснення глави Міноборони Нідерландів
Ллойд Остін та Кайса Оллонгрен
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Блінкен заявив про чіткий план США щодо України
Ентоні Блінкен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм