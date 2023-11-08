Блінкен заявив про чіткий план США щодо України

8 листопада шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен нагадав про важливість продовження підтримки України після заклику до Конгресу затвердити бюджетну допомогу Києву на суму 11,8 мільярда доларів.
США мають чіткий план допомоги Україні — Блінкен
Американський дипломат звертає увагу на те, що Росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки.
Команда Байдена продовжує боротьбу за допомогу для України
Нещодавно офіційно стало відомо, що очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер закликали Конгрес затвердити виділення Україні 11,8 мільярда доларів бюджетної підтримки.
Ба більше, американський лідер Джо Байден робить все можливе, щоб переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.
Однак, як відомо, новопризначений спікер Палати представників США Майк Джонсон активно добивається того, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
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