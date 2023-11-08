Блинкен заявил о четком плане США касательно Украины

8 ноября шеф американской дипломатии Энтони Блинкен напомнил о важности продолжения поддержки Украины после призыва Конгресса утвердить бюджетную помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.

У США есть четкий план помощи Украине — Блинкен

Американский дипломат обращает внимание на то, что Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.

Пока она этого не сделала, у Соединенных Штатов есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, а также привлечь РФ к ответственности, – объяснил Энтони Блинкен. Поделиться

Russia started the war in Ukraine and could end it at any time by withdrawing its forces and stopping its brutal attacks. Until it does, the United States has a clear way forward:



Help Ukraine defend itself.



Support the Ukrainian people.



Hold Russia accountable. https://t.co/WcKLw2AzX2 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2023

Команда Байдена продолжает борьбу за помощь для Украины

Недавно официально стало известно, что глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить выделение Украине 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки.

Более того, американский лидер Джо Байден делает все возможное, чтобы убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.

Однако, как известно, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон активно добивается того, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.