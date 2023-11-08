Блинкен заявил о четком плане США касательно Украины

8 ноября шеф американской дипломатии Энтони Блинкен напомнил о важности продолжения поддержки Украины после призыва Конгресса утвердить бюджетную помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.
У США есть четкий план помощи Украине — Блинкен
Американский дипломат обращает внимание на то, что Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.
Команда Байдена продолжает борьбу за помощь для Украины
Недавно официально стало известно, что глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить выделение Украине 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки.
Более того, американский лидер Джо Байден делает все возможное, чтобы убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
Однако, как известно, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон активно добивается того, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-