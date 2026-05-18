В Украине пройдет тестирование новой крылатой ракеты RUTA Block 3

Украина станет площадкой для тестирования новой ракеты RUTA Block 3

Об этом объявила компания Destinus совместно с партнером Rheinmetall.

RUTA Block 3 — новая крылатая ракета с дальностью действия до 2000 км. Она строится на основе уже имеющейся архитектуры семейства RUTA, прошедшего путь от боевого применения до серийного производства.

Летные испытания запланированы на 2027 год.

Производство распределено между несколькими странами:

Нидерланды — главный инженерный и производственный центр, где уже налажен серийный выпуск семейства RUTA.

Украина — участие в разработке, оперативных испытаниях Block 3 и изготовлении ключевых компонентов.

Германия — совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems обеспечит серийное производство, сертификацию и финальную интеграцию для Бундесвера и других заказчиков.

На площадке Rheinmetall в Унтерлюсе планируют начать производство Block 1 и Block 2 в 2026-2027 годах, а Block 3 после завершения летных испытаний и сертификации.

Предыдущие версии уже в производстве:

RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах.

RUTA Block 2 разработана при поддержке украинской платформы Brave1 и проходит летные испытания в Украине. Масштабирование ее производства намечено на 2026 год.

Ракету оснастят турбореактивным двигателем нового поколения — увеличенным Destinus T220, который сейчас на стадии проектирования. Боевая часть весит 250 кг.

Система будет иметь автономную навигацию для работы там, где GPS-сигнал заглушен, а также терминальное наведение на цель.

Программа призвана перевести европейские дальнобойные ударные возможности от ограниченных запасов к стабильному промышленному производству.