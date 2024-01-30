В Украине провели первую операцию на сердце вместе с роботом Da Vinci

Как прошла операция с применением робота Da Vinci

44-летний Сергей Шариков родом из Волыни. В прошлом году у него появились одышка и жгучая боль в зоне сердца. Врачи, к которым мужчина обратился за помощью, обнаружили у него стенокардию, возникшую вследствие нарушения кровоснабжения миокарда, и назначили медикаментозное лечение.

Сначала пациенту стало легче, но через несколько месяцев консервативное лечение уже не помогало. По словам пациента, у него была настолько жгучая боль и сильная одышка, что он не мог подняться на третий этаж.

Сергей обратился за помощью к специалистам больницы Святого Пантелеймона, где ему установили диагноз – ишемическая болезнь сердца.

На момент обращения одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена на 80%. Соответственно, кровоснабжение этим сосудом уже почти отсутствовало. Такое состояние врачи называют предынфарктным. Пациент нуждался в срочной операции на сердце, — рассказали медики. Поделиться

Команда кардиохирургов, которую возглавил руководитель Центра сердца и сосудов Роман Домашич, решила прооперировать пациента с помощью робота Da Vinci.

Такой способ вмешательства имеет ряд преимуществ: маленькие проколы вместо больших разрезов, точность выполнения и быстрая реабилитация. До сих пор в Украине еще не проводились операции на сердце с применением робота-хирурга. Львовские кардиохирурги провели такую операцию первыми — почти год готовились к такому оперативному вмешательству, стажировались в ведущих клиниках США и Европы.

Сергей стал первым в Украине пациентом, которому проделали операцию на сердце с помощью робота. Через четыре маленьких прокола кардиохирурги добрались до сердечной мышцы мужчины, отделили артерию от волокон миокарда, освободили сосуд и восстановили полноценное кровоснабжение.

Это был долгий путь к проведению такого вмешательства, но мы справились. И сейчас мы уже готовимся к следующему роботизированному вмешательству на сердце. Мы сейчас на пути к развитию роботизированной кардиохирургии в Украине, – отметил Роман Домашич. Поделиться

Операция длилась три часа. Уже на четвертые сутки Сергей уехал домой без жалоб.

Украинские медики творят чудеса

Ранее в одном из прифронтовых госпиталей во время обследования раненого военного специалисты обнаружили в его теле хвостовик мины. Его получили без ущерба для украинского защитника.

Обломок мины повредил магистральные сосуды ноги. Операционная команда без ущерба для пациента и медицинского коллектива получила хвостовик и спасла концовку.