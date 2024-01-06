В Украине провели уникальную одновременную операцию 9-месячной девочке

В столичном «Охматдете» провели уникальную трансплантацию печени с одновременной коррекцией порока сердца. Операция длилась около суток, ее впервые провели в Украине.

Как прошла уникальная операция

Девочка родилась в Тернополе в феврале 2023 года, у нее был порок сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у девочки обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

Специалисты организовали консилиум и просчитали все возможные варианты оперативного вмешательства: оценили риски и решили объединить две операции так, чтобы не навредить пациентке. Операция уникальна, потому что медики одновременно проводили коррекцию порока сердца и трансплантацию печени от донора – мамы.

Такой вариант трансплантации печени с сиюминутной коррекцией порока сердца выполнялся в первое в Украине.

В операции принимали участие медики из Центра детской кардиологии и кардиохирургии, специалист по Национальному институту рака, хирурги-трансплантологи, анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи, диагносты, лабораторная служба, медсестры и другие специалисты НДСЛ «Охматдет».

Украинские медики творят чудеса

Ранее в одном из прифронтовых госпиталей во время обследования раненого военного специалисты обнаружили в его теле хвостовик мины. Его получили без ущерба для украинского защитника.

Обломок мины повредил магистральные сосуды ноги. Операционная команда без ущерба для пациента и медицинского коллектива получила хвостовик и спасла концовку.