В Україні провели унікальну одномоментну операцію 9-місячній дівчинці

У столичному «Охматдиті» провели унікальну трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця. Операція тривала майже добу, її вперше провели в Україні.

Як пройшла унікальна операція

Дівчинка народилася в Тернополі у лютому 2023 року, у неї була вада серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання: оцінили ризики і вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити пацієнтці. Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донора – мами.

Такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконувався вперше в Україні.

В операції брали участь медики з Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, спеціаліст з Національний інститут раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці НДСЛ «Охматдит».

Українські медики творять дива

Раніше в одному з прифронтових шпиталів під час обстеження пораненого військового фахівці виявили в його тілі хвостовик міни. Його дістали без шкоди для українського захисника.

Уламок міни пошкодив магістральні судини ноги. Операційна команда без шкоди для пацієнта та медичного колективу дістала хвостовик і врятувала кінцівку.