В Украине раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере обороны — что известно

Антикоррупционные органы заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 млн грн.

Хищение 246 млн грн на оборонке: что известно

Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Колокол", о которых шла речь в расследовании издания Bihus.Info еще в 2021 году.

Среди подозреваемых:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

эксначальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

эксначальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

Правоохранители традиционно не называют фамилии подозреваемых, но в расследовании журналистов фигурировали заместитель начальника ГШ ВСУ генерал Радион Тимошенко, генерал Владимир Рапко и полковник Виктор Артихович.

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения.

За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 мм грн. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации — 115 млн грн.

Как выяснили правоохранители, разработанная система совсем не отвечала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, часть программного обеспечения вообще не используется. Из заложенных 200 информационно-расчетных задач действительно реализовали всего 10.

Отмечается, что в ходе следствия детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. Поделиться

Также после начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработки системы "Колокол" невозможно, отмечают в НАБУ.

Несмотря на очевидные недостатки, в конце 2022 года система "Колокол" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году, вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения, на "Колокол" планировали выделить дополнительное финансирование. Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой.