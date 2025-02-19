В Україні розкрили масштабну корупційну схему у сфері оборони — що відомо

Антикорупційні органи заявили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн.

Розкрадання 246 млн грн на оборонці: що відомо

Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін", про які йшлося в розслідуванні видання Bihus.Info ще в 2021 році.

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства — головний виконавець контракту.

Правоохоронці традиційно не називають прізвища підозрюваних, але у розслідуванні журналістів фігурували заступник начальника ГШ ЗСУ генерал Радіон Тимошенко, генерал Володимир Рапко та полковник Віктор Артихович.

За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 ммлн грн. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації — 115 млн грн.

Як з’ясували правоохоронці, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Ба більше, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10.

Наголошується, що під час слідства, детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Поширити

Також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи "Дзвін" є неможливим, зазначають у НАБУ.

Попри очевидні недоліки, наприкінці 2022 року система "Дзвін" була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на "Дзвін" планували виділити додаткове фінансування. Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою.