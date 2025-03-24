В Украине вырастет акциз на табачные изделия — Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Сигареты продолжат дорожать, как это было все последние годы.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подписал законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты в Украине.
- Акциз на сигареты в Украине будет привязан к евро, что сделает цены на них соответствующими международным стандартам.
- Увеличение специфической ставки акциза на сигареты может повлечь за собой рост минимального налогового обязательства для производителей.
В Украине подорожают сигареты: что известно
Об этом сообщается в подписанном президентом проекте №11090 на сайте Верховной Рады.
Учитывая это, уже в этом году пачка сигарет подорожает примерно на 25-40 грн. Из-за привязки акцизов к евро цена может вырасти и на большую цифру.
Согласно закону, будет увеличена специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% — с 47 до 58 евро за 1000 штук.
Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% — с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.
По данным Госстата, в 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% (на 22,5 грн.) до 118,7 грн. за пачку. В 2023 году сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 грн за пачку. В 2022 году — на 23,4%, до 82,6 грн за пачку.
Сигареты занимают 3,9% по потребительским расходам украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 г., в связи с чем цены на него почти не растут.
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