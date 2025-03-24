В Украине вырастет акциз на табачные изделия — Зеленский подписал законопроект
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине вырастет акциз на табачные изделия — Зеленский подписал законопроект

Верховная Рада Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Сигареты продолжат дорожать, как это было все последние годы.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подписал законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты в Украине.
  • Акциз на сигареты в Украине будет привязан к евро, что сделает цены на них соответствующими международным стандартам.
  • Увеличение специфической ставки акциза на сигареты может повлечь за собой рост минимального налогового обязательства для производителей.

В Украине подорожают сигареты: что известно

Об этом сообщается в подписанном президентом проекте №11090 на сайте Верховной Рады.

Как определяет этот закон, теперь акциз на сигареты будут привязывать к евро, а не к гривне. Постепенно акциз будет расти и приближаться к минимальным требованиям ЕС. В 2025 году он вырастет на +23%, а затем, в 2026–2028, будет по +5%.

Учитывая это, уже в этом году пачка сигарет подорожает примерно на 25-40 грн. Из-за привязки акцизов к евро цена может вырасти и на большую цифру.

Согласно закону, будет увеличена специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% — с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% — с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

По данным Госстата, в 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% (на 22,5 грн.) до 118,7 грн. за пачку. В 2023 году сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 грн за пачку. В 2022 году — на 23,4%, до 82,6 грн за пачку.

Сигареты занимают 3,9% по потребительским расходам украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 г., в связи с чем цены на него почти не растут.

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