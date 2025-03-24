В Україні зросте акциз на тютюнові вироби — Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Сигарети продовжать дорожчати, як це було всі останні роки.

В Україні здорожчають цигарки: що відомо

Про це повідомляється у підписаному президентом проєкті № 11090 на сайті Верховної Ради.

Як визначає цей закон, відтепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, а не до гривні. Поступово акциз зростатиме й наближатиметься до мінімальних вимог ЄС. У 2025 році він зросте на +23%, а потім, у 2026-2028, буде по +5%. Поширити

З огляду на це, вже цьогоріч пачка цигарок подорожчає приблизно на 25-40 грн. Через прив'язку акцизів до євро, ціна може зрости й на більшу цифру.

Відповідно до закону, буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

За даними Держстату, у 2024 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% (на 22,5 грн) до 118,7 грн за пачку. У 2023 році сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 грн за пачку. У 2022 році — на 23,4%, до 82,6 грн за пачку.

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.