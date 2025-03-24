В Україні зросте акциз на тютюнові вироби — Зеленський підписав законопроєкт
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні зросте акциз на тютюнові вироби — Зеленський підписав законопроєкт

Верховна Рада України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Сигарети продовжать дорожчати, як це було всі останні роки.

Головні тези:

  • Президент Зеленський підписав законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні, який передбачає зростання ціни на цигарки у найближчі роки.
  • Акциз на цигарки буде прив'язаний до євро, що призведе до зростання цін на них відповідно до міжнародних стандартів.
  • Підвищення специфічної ставки акцизу на сигарети з фільтром і без нього може призвести до збільшення мінімального податкового зобов'язання для виробників.

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Про це повідомляється у підписаному президентом проєкті № 11090 на сайті Верховної Ради.

Як визначає цей закон, відтепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, а не до гривні. Поступово акциз зростатиме й наближатиметься до мінімальних вимог ЄС. У 2025 році він зросте на +23%, а потім, у 2026-2028, буде по +5%.

З огляду на це, вже цьогоріч пачка цигарок подорожчає приблизно на 25-40 грн. Через прив'язку акцизів до євро, ціна може зрости й на більшу цифру.

Відповідно до закону, буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

За даними Держстату, у 2024 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% (на 22,5 грн) до 118,7 грн за пачку. У 2023 році сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 грн за пачку. У 2022 році — на 23,4%, до 82,6 грн за пачку.

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.

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