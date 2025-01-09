Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку. Що зміниться

для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.