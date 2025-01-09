Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку. Що зміниться
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку. Що зміниться

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку. Що зміниться
Джерело:  Ярослав Железняк

9 січня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12076, що вносить зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу". 

Головні тези:

  • Військовий облік для жінок-добровольців перед базовою військовою підготовкою стає можливим.
  • З 2025 року строкову службу в Україні буде скасовано, а замість неї введено обов’язкову базову загальновійськову підготовку для чоловіків.
  • Закон дозволяє добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив місце служби чи дезертував, з утриманням соціальних гарантій.
  • У випадку війни військові, що повернулись після дезертирства, можуть продовжувати службу зі збереженням контракту.
  • Наявність відкритих кримінальних проваджень не є перешкодою для продовження військової служби та контракту.

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про військову службу

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ініціативу підтримали 298 парламентарів.

Серед ключових змін:

  1. Військовий облік для жінок-добровольців:

    • Жінки, які бажають проходити військову службу, можуть стати на облік призовників перед базовою підготовкою за власним бажанням.

    • Проходження базової військової підготовки для жінок залишається добровільним.

  2. Скасування строкової служби:

    • Із 2025 року строкову службу буде скасовано.

    • Її замінить обов’язкова базова загальновійськова підготовка для чоловіків, придатних до служби за станом здоров’я.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

  • для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

  • для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.

Ці зміни спрямовані на адаптацію системи військової служби до сучасних викликів і потреб оборони країни.

Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ

Як зазначається, законопроєкт №12095 підтримали 253 депутати.

Документ встановлює правові гарантії для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби чи дезертирували, але добровільно вирішили повернутися та продовжити службу.

Основні положення закону:

  • Поновлення служби: У період дії воєнного стану військові, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, можуть добровільно повернутися до місця проходження служби. У такому разі їх військова служба і дія контракту продовжуються.

  • Соціальні гарантії: Відновлюються виплати грошового забезпечення, продовольче та речове забезпечення, інші види соціальних гарантій та пільг.

  • Кримінальні провадження: Наявність відкритих кримінальних проваджень не є підставою для відмови у продовженні служби та контракту.

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