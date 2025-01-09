Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку. Що зміниться

9 січня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12076, що вносить зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу".
Головні тези:
- Військовий облік для жінок-добровольців перед базовою військовою підготовкою стає можливим.
- З 2025 року строкову службу в Україні буде скасовано, а замість неї введено обов’язкову базову загальновійськову підготовку для чоловіків.
- Закон дозволяє добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив місце служби чи дезертував, з утриманням соціальних гарантій.
- У випадку війни військові, що повернулись після дезертирства, можуть продовжувати службу зі збереженням контракту.
- Наявність відкритих кримінальних проваджень не є перешкодою для продовження військової служби та контракту.
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про військову службу
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ініціативу підтримали 298 парламентарів.
Серед ключових змін:
Військовий облік для жінок-добровольців:
Жінки, які бажають проходити військову службу, можуть стати на облік призовників перед базовою підготовкою за власним бажанням.
Проходження базової військової підготовки для жінок залишається добровільним.
Скасування строкової служби:
Із 2025 року строкову службу буде скасовано.
Її замінить обов’язкова базова загальновійськова підготовка для чоловіків, придатних до служби за станом здоров’я.
Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:
для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.
Ці зміни спрямовані на адаптацію системи військової служби до сучасних викликів і потреб оборони країни.
Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ
Як зазначається, законопроєкт №12095 підтримали 253 депутати.
Документ встановлює правові гарантії для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби чи дезертирували, але добровільно вирішили повернутися та продовжити службу.
Основні положення закону:
Поновлення служби: У період дії воєнного стану військові, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, можуть добровільно повернутися до місця проходження служби. У такому разі їх військова служба і дія контракту продовжуються.
Соціальні гарантії: Відновлюються виплати грошового забезпечення, продовольче та речове забезпечення, інші види соціальних гарантій та пільг.
Кримінальні провадження: Наявність відкритих кримінальних проваджень не є підставою для відмови у продовженні служби та контракту.
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