Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке. Что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке. Что изменится

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке. Что изменится
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Источник:  Ярослав Железняк

9 января Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12076, вносящий изменения в Закон "О воинской обязанности и службе".

Главные тезисы

  • Военный учет для женщин добровольцев перед базовой военной подготовкой становится возможным.
  • С 2025 года срочная служба в Украине будет отменена, а вместо нее введена обязательная базовая общевойсковая подготовка для мужчин.
  • Закон разрешает добровольное возвращение на службу самовольно покинувших место службы или дезертировавших с содержанием социальных гарантий.
  • В случае войны вернувшиеся после дезертирства военные могут продолжать службу с сохранением контракта.
  • Наличие открытых уголовных производств не является препятствием для продления военной службы и контракта.

Верховная Рада приняла изменения в закон о военной службе

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, инициативу поддержали 298 парламентариев.

Среди ключевых изменений:

  1. Военный учет для женщин-добровольцев:

    • Женщины, желающие проходить военную службу, могут встать на учет призывников перед подготовкой по собственному желанию.

    • Прохождение базовой военной подготовки для женщин остается добровольным.

  2. Отмена срочной службы:

    • С 2025 года срочная служба будет отменена.

    • Ее заменит обязательная базовая общевойсковая подготовка для мужчин, пригодных для службы по состоянию здоровья.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет:

  • для студентов учреждений высшего образования - в самих учреждениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

  • для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Эти изменения направлены на адаптацию системы военной службы к современным вызовам и потребностям обороны страны.

Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ

Как отмечается, законопроект №12095 поддержали 253 депутата.

Документ устанавливает правовые гарантии военнослужащим, которые самовольно покинули место службы или дезертировали, но добровольно решили вернуться и продолжить службу.

Основные положения закона:

  • Восстановление службы: В период действия военного положения военные, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут добровольно вернуться к месту прохождения службы. В таком случае их военная служба и действие контракта продолжаются.

  • Социальные гарантии: Возобновляются выплаты денежного довольствия, продовольственное и вещевое обеспечение, другие виды социальных гарантий и льгот.

  • Уголовные производства: Наличие открытых уголовных производств не является основанием для отказа в продлении службы и контракта.

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