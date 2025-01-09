Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке. Что изменится

для студентов учреждений высшего образования - в самих учреждениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.