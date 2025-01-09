Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке. Что изменится

9 января Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12076, вносящий изменения в Закон "О воинской обязанности и службе".
Главные тезисы
- Военный учет для женщин добровольцев перед базовой военной подготовкой становится возможным.
- С 2025 года срочная служба в Украине будет отменена, а вместо нее введена обязательная базовая общевойсковая подготовка для мужчин.
- Закон разрешает добровольное возвращение на службу самовольно покинувших место службы или дезертировавших с содержанием социальных гарантий.
- В случае войны вернувшиеся после дезертирства военные могут продолжать службу с сохранением контракта.
- Наличие открытых уголовных производств не является препятствием для продления военной службы и контракта.
Верховная Рада приняла изменения в закон о военной службе
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, инициативу поддержали 298 парламентариев.
Среди ключевых изменений:
Военный учет для женщин-добровольцев:
Женщины, желающие проходить военную службу, могут встать на учет призывников перед подготовкой по собственному желанию.
Прохождение базовой военной подготовки для женщин остается добровольным.
Отмена срочной службы:
С 2025 года срочная служба будет отменена.
Ее заменит обязательная базовая общевойсковая подготовка для мужчин, пригодных для службы по состоянию здоровья.
Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет:
для студентов учреждений высшего образования - в самих учреждениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.
Эти изменения направлены на адаптацию системы военной службы к современным вызовам и потребностям обороны страны.
Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ
Как отмечается, законопроект №12095 поддержали 253 депутата.
Документ устанавливает правовые гарантии военнослужащим, которые самовольно покинули место службы или дезертировали, но добровольно решили вернуться и продолжить службу.
Основные положения закона:
Восстановление службы: В период действия военного положения военные, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут добровольно вернуться к месту прохождения службы. В таком случае их военная служба и действие контракта продолжаются.
Социальные гарантии: Возобновляются выплаты денежного довольствия, продовольственное и вещевое обеспечение, другие виды социальных гарантий и льгот.
Уголовные производства: Наличие открытых уголовных производств не является основанием для отказа в продлении службы и контракта.
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