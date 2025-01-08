Рада приняла за основу законопроект о выплате семьям погибших добровольцев — детали

Рада приняла за основу законопроект о выплате семьям погибших добровольцев

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, позволяющий обеспечить выплату ОГД семьям погибших гражданских лиц — добровольцев наравне с семьями павших военнослужащих.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

"За" проголосовали 266 народных депутатов Украины.

Речь идет об ОГД в размере 15 млн грн для семей гражданских лиц, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии РФ против Украины и погибли в период с 24 февраля по 25 марта 2022 г. Наталья Калмыкова Министр по делам ветеранов

А тем семьям, которым Минветеранов уже был выплачен ОГД в соответствии с частью седьмой статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", будет произведена такая выплата с учетом ранее выплаченной суммы.

Должны обеспечить справедливый подход в выплате единовременной денежной помощи семьям павших гражданских Защитников и Защитниц, которые бок о бок с военнослужащими, полицейскими, работниками органов и подразделений гражданской защиты стали в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Спасибо Комитету всем народным депутатам за поддержку важного законопроекта.

Какая сумма единовременного пособия предусмотрена семьям погибших в 2024 году

В настоящее время существует две суммы, которые государство выплачивает семьям погибших защитников — это 15 миллионов и 2,15 миллиона гривен.

По словам юриста Анны Пашкиной, выплата в размере 15 миллионов гривен предусмотрена семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего человека. Поделиться

В случае гибели добровольца, который не был оформлен ни в одной из военных структур, его семья имеет право на помощь в размере 750 прожиточных минимумов. В 2024 году — это 2 150 000 гривен. Однако из года в год она может изменяться.

За получением помощи родственники должны обратиться в течение 3 лет с даты смерти военного, указанной в свидетельстве о смерти.

На выплату единовременного пособия имеют право следующие члены семьи: