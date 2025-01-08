Рада приняла за основу законопроект о выплате семьям погибших добровольцев — детали

Верховная Рада Украины 8 января приняла за основу законопроект, который позволит семьям погибших добровольцев получать единовременную денежную помощь (ОГД) наравне с семьями павших военнослужащих
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о выплате семьям погибших добровольцев единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен.
- Семьи погибших гражданских лиц, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии РФ против Украины, имеют право на получение пособия.
- Единовременное пособие может быть получено разными членами семьи, включая детей, вдову, родителей, внуков, иждивенцев и лиц, проживающих с погибшим.
- Законопроект позволяет обеспечить справедливый подход в выплате помощи семьям погибших гражданских добровольцев, защищавших суверенитет Украины.
- Для получения пособия необходимо обратиться в течение 3 лет со дня смерти погибшего и предоставить необходимые документы.
Рада приняла за основу законопроект о выплате семьям погибших добровольцев
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, позволяющий обеспечить выплату ОГД семьям погибших гражданских лиц — добровольцев наравне с семьями павших военнослужащих.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
"За" проголосовали 266 народных депутатов Украины.
А тем семьям, которым Минветеранов уже был выплачен ОГД в соответствии с частью седьмой статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", будет произведена такая выплата с учетом ранее выплаченной суммы.
Должны обеспечить справедливый подход в выплате единовременной денежной помощи семьям павших гражданских Защитников и Защитниц, которые бок о бок с военнослужащими, полицейскими, работниками органов и подразделений гражданской защиты стали в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Спасибо Комитету всем народным депутатам за поддержку важного законопроекта.
Какая сумма единовременного пособия предусмотрена семьям погибших в 2024 году
В настоящее время существует две суммы, которые государство выплачивает семьям погибших защитников — это 15 миллионов и 2,15 миллиона гривен.
В случае гибели добровольца, который не был оформлен ни в одной из военных структур, его семья имеет право на помощь в размере 750 прожиточных минимумов. В 2024 году — это 2 150 000 гривен. Однако из года в год она может изменяться.
За получением помощи родственники должны обратиться в течение 3 лет с даты смерти военного, указанной в свидетельстве о смерти.
На выплату единовременного пособия имеют право следующие члены семьи:
дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего человека и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых человека за его жизнь лишили родительских прав;
вдова (вдовец);
родители (усыновители) погибшего человека, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели;
внуки погибшего человека, если к моменту его гибели их родители были мертвы;
женщина или мужчина, проживавшие с погибшим человеком одной семьей, но не состоявшие в браке — при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
иждивенцы погибшего человека.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-