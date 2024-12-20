Большая группа нардепов во главе с представителями правящей партии "Слуга народа" предлагает ввести в Украине Национальный день молитвы в годовщину вторжения преступной армии РФ 24 февраля.
Главные тезисы
- Предложение о введении Национального дня молитвы в Украине поддерживается большой группой нардепов.
- Идея Национального дня молитвы приурочена к годовщине вторжения России и направлена на консолидацию украинского общества в условиях войны.
- Молитва рассматривается как сверхъестественная сила победы и символ духовного единения украинцев.
- Законопроект о Национальном дне молитвы предусматривает спецзаседание в Раде и комплекс мер на уровне государства и местных администраций.
- Авторы проекта отмечают исторические примеры, демонстрирующие силу общенациональной молитвы в решающие моменты, включая периоды Второй Мировой войны.
Что известно о вероятности появления еще одного памятного дня в Украине
Законопроектом №12336 предлагается внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде.
Согласно предложенному в Совете законопроекту, предполагается, что в Национальный день молитвы будет проводиться парламентское спецзаседание, которое будет начинаться с исполнения духовного гимна Украины "Боже великий, единый".
Кабмин в трехмесячный срок разработает с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердит комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.
Местные государственные администрации должны обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы и проведение общеукраинской акции "Зажги свечу".
Почему Украине нужен Национальный день молитвы
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 24 февраля 2022 года страна-агрессорка Россия начала преступное и безосновательное масштабное вторжение в Украину.
Враг ожидал захватить нашу страну через несколько дней, однако Украина не только выстояла, но и дала достойный отпор российским оккупантам.
По мнению депутатов, молитва к Богу есть сверхъестественная сила для победы и залог консолидации и единения украинского общества.
Авторы проекта также приводят исторические примеры, когда общенациональная молитва меняла ход истории, в частности, во время Второй Мировой войны в Великобритании и США.
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