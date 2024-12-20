Большая группа нардепов во главе с представителями правящей партии "Слуга народа" предлагает ввести в Украине Национальный день молитвы в годовщину вторжения преступной армии РФ 24 февраля.

Что известно о вероятности появления еще одного памятного дня в Украине

Законопроектом №12336 предлагается внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде.

Согласно предложенному в Совете законопроекту, предполагается, что в Национальный день молитвы будет проводиться парламентское спецзаседание, которое будет начинаться с исполнения духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Молитва за Украину

Кабмин в трехмесячный срок разработает с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердит комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Местные государственные администрации должны обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы и проведение общеукраинской акции "Зажги свечу".

Почему Украине нужен Национальный день молитвы

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 24 февраля 2022 года страна-агрессорка Россия начала преступное и безосновательное масштабное вторжение в Украину.

Враг ожидал захватить нашу страну через несколько дней, однако Украина не только выстояла, но и дала достойный отпор российским оккупантам.

Это стало возможным благодаря высокомотивированной армии, украинскому обществу, продемонстрировавшему чрезвычайное единство и солидарность в народном сопротивлении оккупантам, а также поднявшейся в те дни по всему миру молитве за Украину, — подчеркивается в документе. Поделиться

По мнению депутатов, молитва к Богу есть сверхъестественная сила для победы и залог консолидации и единения украинского общества.

Общая молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей твердой веры в победу, — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. Поделиться

Авторы проекта также приводят исторические примеры, когда общенациональная молитва меняла ход истории, в частности, во время Второй Мировой войны в Великобритании и США.