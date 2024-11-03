Защита и поддержка наших воинов. В Украине отмечают День инженерных войск

В Украине отмечают День инженерных войск 3 ноября. Президент Владимир Зеленский поблагодарил войска за профессиональность и храбрость, которые помогают всем нашим Силам обороны и безопасности.
Главные тезисы
- Инженерные войска играют ключевую роль в защите позиций наших воинов и обеспечении условий для боевых операций.
- Профессионализм и храбрость инженеров помогают сохранять безопасность и обороноспособность Украины.
- Защита и поддержка воинов, создание препятствий для противника — важные задачи, выполняемые инженерными войсками.
- Память и уважение военным инженерам, погибшим за Родину, всегда останутся в сердцах сограждан.
- Президент и Главнокомандующий ВСУ выражают признательность инженерам за их деятельность, способствующую уничтожению оккупанта и защите страны.
В Украине отмечают День инженерных войск
Владимир Зеленский поблагодарил инженерные войска за профессиональность и храбрость, которые помогают Украине, всем нашим Силам обороны и безопасности уничтожать оккупанта и сохранять позиции нашего государства.
Главнокомандующий ВСУ Сырский также присоединился к поздравлениям
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что защита и поддержка для своих подразделений, а также создание препятствий для противника — крайне необходимая и опасная работа.
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