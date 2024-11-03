Защита и поддержка наших воинов. В Украине отмечают День инженерных войск

В Украине отмечают День инженерных войск 3 ноября. Президент Владимир Зеленский поблагодарил войска за профессиональность и храбрость, которые помогают всем нашим Силам обороны и безопасности.

В Украине отмечают День инженерных войск

Защита позиций наших воинов, создание необходимых условий для боевых операций, поддержка движения наших подразделений — лишь часть задач, выполняемых нашими инженерными войсками. Воины, во многом закладывающие основу столь нужных Украине результатов на фронте. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский поблагодарил инженерные войска за профессиональность и храбрость, которые помогают Украине, всем нашим Силам обороны и безопасности уничтожать оккупанта и сохранять позиции нашего государства.

Главнокомандующий ВСУ Сырский также присоединился к поздравлениям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что защита и поддержка для своих подразделений, а также создание препятствий для противника — крайне необходимая и опасная работа.

Под плотной вражеской обстрелом, вы ежедневно оборудуете позиции и районы обороны, обезвреживаете минные поля, обустраиваете инженерные заграждения и строите переправы. Ваши укрепления и фортификационные линии — это щит, спасающий жизнь нашим защитникам и защитницам. Каждый ваш шаг и каждое действие — это барьер, сдерживающий врага, — сообщил Александр Сырский. Поделиться