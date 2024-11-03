Защита и поддержка наших воинов. В Украине отмечают День инженерных войск
Категория
Украина
Дата публикации

Защита и поддержка наших воинов. В Украине отмечают День инженерных войск

Владимир Зеленский
Защита и поддержка наших воинов. В Украине отмечают День инженерных войск
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В Украине отмечают День инженерных войск 3 ноября. Президент Владимир Зеленский поблагодарил войска за профессиональность и храбрость, которые помогают всем нашим Силам обороны и безопасности.

Главные тезисы

  • Инженерные войска играют ключевую роль в защите позиций наших воинов и обеспечении условий для боевых операций.
  • Профессионализм и храбрость инженеров помогают сохранять безопасность и обороноспособность Украины.
  • Защита и поддержка воинов, создание препятствий для противника — важные задачи, выполняемые инженерными войсками.
  • Память и уважение военным инженерам, погибшим за Родину, всегда останутся в сердцах сограждан.
  • Президент и Главнокомандующий ВСУ выражают признательность инженерам за их деятельность, способствующую уничтожению оккупанта и защите страны.

В Украине отмечают День инженерных войск

Защита позиций наших воинов, создание необходимых условий для боевых операций, поддержка движения наших подразделений — лишь часть задач, выполняемых нашими инженерными войсками. Воины, во многом закладывающие основу столь нужных Украине результатов на фронте.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский поблагодарил инженерные войска за профессиональность и храбрость, которые помогают Украине, всем нашим Силам обороны и безопасности уничтожать оккупанта и сохранять позиции нашего государства.

Главнокомандующий ВСУ Сырский также присоединился к поздравлениям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что защита и поддержка для своих подразделений, а также создание препятствий для противника — крайне необходимая и опасная работа.

Под плотной вражеской обстрелом, вы ежедневно оборудуете позиции и районы обороны, обезвреживаете минные поля, обустраиваете инженерные заграждения и строите переправы. Ваши укрепления и фортификационные линии — это щит, спасающий жизнь нашим защитникам и защитницам. Каждый ваш шаг и каждое действие — это барьер, сдерживающий врага, — сообщил Александр Сырский.

Вечное уважение и память военным инженерам, погибшим за Родину! Их подвиг навсегда в наших сердцах. Дорогие собратья и сестры, искренне благодарю вас за профессионализм, отвагу и преданность своему делу! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, стойкости и несгибаемого духа!, — написал Александр Сырский.

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