Захист і підтримка наших воїнів. В Україні відзначають День інженерних військ

Під щільним ворожим обстрілом, ви щоденно обладнуєте позиції та райони оборони, знешкоджуєте мінні поля, облаштовуєте інженерні загородження та споруджуєте переправи. Ваші укріплення й фортифікаційні лінії — це щит, що рятує життя нашим захисникам та захисницям. Кожен ваш крок і кожна дія — це бар’єр, який стримує ворога, - повідомив Олександр Сирський.