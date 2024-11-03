Захист і підтримка наших воїнів. В Україні відзначають День інженерних військ

В Україні 3 листопада відзначають День інженерних військ. Президент Володимир Зеленський подякував військам за фаховість та хоробрість, які допомагають усім нашим Силам оборони та безпеки.
Головні тези:
- Інженерні війська грають важливу роль у захисті позицій наших воїнів та створенні умов для бойових операцій.
- Президент України та Головнокомандувач ЗСУ висловлюють подяку інженерам за їхню фаховість і хоробрість у роботі.
- Створення перешкод для противника та будівництво укріплень є важливою та небезпечною роботою військових інженерів.
- Пам'ятаємо та шануємо подвиг військових інженерів, які віддали своє життя за Батьківщину.
- Відданість, професіоналізм та відвага інженерів допомагають зберігати безпеку та обороноздатність України.
В Україні відзначають День інженерних військ
Володимир Зеленський подякував інженерним військам за фаховість і хоробрість, які допомагають Україні, усім нашим Силам оборони та безпеки знищувати окупанта і зберігати позиції нашої держави.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський також приєднався до привітань
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що захист і підтримка для своїх підрозділів, а також створення перешкод для противника – це вкрай необхідна й небезпечна робота.
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