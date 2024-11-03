Захист і підтримка наших воїнів. В Україні відзначають День інженерних військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Захист і підтримка наших воїнів. В Україні відзначають День інженерних військ

Володимир Зеленський
Захист і підтримка наших воїнів. В Україні відзначають День інженерних військ

В Україні 3 листопада відзначають День інженерних військ. Президент Володимир Зеленський подякував військам за фаховість та хоробрість, які допомагають усім нашим Силам оборони та безпеки.

Головні тези:

  • Інженерні війська грають важливу роль у захисті позицій наших воїнів та створенні умов для бойових операцій.
  • Президент України та Головнокомандувач ЗСУ висловлюють подяку інженерам за їхню фаховість і хоробрість у роботі.
  • Створення перешкод для противника та будівництво укріплень є важливою та небезпечною роботою військових інженерів.
  • Пам'ятаємо та шануємо подвиг військових інженерів, які віддали своє життя за Батьківщину.
  • Відданість, професіоналізм та відвага інженерів допомагають зберігати безпеку та обороноздатність України.

В Україні відзначають День інженерних військ

Захист позицій наших воїнів, створення необхідних умов для бойових операцій, підтримка руху наших підрозділів – лише частина завдань, які виконують наші інженерні війська. Воїни, які багато в чому закладають основу таких потрібних Україні результатів на фронті. 

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський подякував інженерним військам за фаховість і хоробрість, які допомагають Україні, усім нашим Силам оборони та безпеки знищувати окупанта і зберігати позиції нашої держави.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський також приєднався до привітань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що захист і підтримка для своїх підрозділів, а також створення перешкод для противника – це вкрай необхідна й небезпечна робота.

Під щільним ворожим обстрілом, ви щоденно обладнуєте позиції та райони оборони, знешкоджуєте мінні поля, облаштовуєте інженерні загородження та споруджуєте переправи. Ваші укріплення й фортифікаційні лінії — це щит, що рятує життя нашим захисникам та захисницям. Кожен ваш крок і кожна дія — це бар’єр, який стримує ворога, - повідомив Олександр Сирський.

Вічна шана і памʼять військовим інженерам, які загинули за Батьківщину! Їхній подвиг назавжди у наших серцях. Дорогі побратими й посестри, щиро вам дякую за професіоналізм, відвагу та відданість своїй справі! Зичу кожному з вас міцного здоров’я, стійкості та незламного духу!, - написав Олександр Сирський.

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