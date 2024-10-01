Життя переможе. Зеленський відзначив подвиг захисників та захисниць України

1 жовтня президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії у День захисників і захисниць України висловив подяку всім воїнам за їхню самовіддану службу та відданість державі.
Головні тези:
- Президент України подякував воїнам за самовіддану службу та відданість державі під час урочистої церемонії у День захисників і захисниць України.
- Зеленський наголосив на величині подвигу військових, які борються за свободу та незалежність країни проти армії РФ.
- 1 жовтня в Україні вшановувався День захисників та захисниць урочистими заходами та хвилиною мовчання для загиблих захисників.
- У цей день президент висловив вдячність військовим, які приближають хвилину перемоги та роблять можливим існування України.
- Зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України та пам'ятайте про тих, хто віддав найцінніше за країну.
В Україні 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України
1 жовтня, у День захисників та захисниць України, президент України Володимир Зеленський відзначив подвиг воїнів, які ведуть боротьбу за свободу та незалежність нашої країни проти армії РФ.
Зеленський також подякував кожному військовому та кожній військовій, хто приближує хвилину перемоги.
У відеозверненні також показали кадри з різних міст, де люди вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.
1 жовтня Україна вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників
З 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинили рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.
Хвилина мовчання у цей час пройшла у всіх містах та селах країни.
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