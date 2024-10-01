Життя переможе. Зеленський відзначив подвиг захисників та захисниць України
Категорія
Україна
Дата публікації

Життя переможе. Зеленський відзначив подвиг захисників та захисниць України

Володимир Зеленський
Життя переможе. Зеленський відзначив подвиг захисників та захисниць України
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1 жовтня президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії у День захисників і захисниць України висловив подяку всім воїнам за їхню самовіддану службу та відданість державі. 

Головні тези:

  • Президент України подякував воїнам за самовіддану службу та відданість державі під час урочистої церемонії у День захисників і захисниць України.
  • Зеленський наголосив на величині подвигу військових, які борються за свободу та незалежність країни проти армії РФ.
  • 1 жовтня в Україні вшановувався День захисників та захисниць урочистими заходами та хвилиною мовчання для загиблих захисників.
  • У цей день президент висловив вдячність військовим, які приближають хвилину перемоги та роблять можливим існування України.
  • Зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України та пам'ятайте про тих, хто віддав найцінніше за країну.

В Україні 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, президент України Володимир Зеленський відзначив подвиг воїнів, які ведуть боротьбу за свободу та незалежність нашої країни проти армії РФ.

951 день битви за державу, 951 день ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. Ті, хто був народжений воїном, й ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський також подякував кожному військовому та кожній військовій, хто приближує хвилину перемоги. 

Це ваш день, день тих, хто робить можливим наше завтра, завдяки кому існує Україна, і ми можемо стояти тут, на рідній землі, у своїй столиці, під своїм прапором. Завдяки вам життя переможе. Ви — незламні та відважні люди, які здійснюють величезну справу, захищаючи нашу державу, — наголосив Президент України.

У відеозверненні також показали кадри з різних міст, де люди вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

1 жовтня Україна вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників

З 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинили рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Де б ви не були, що б не робили — зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України. У цю хвилину подумайте, що страшна війна триває. Але ми маємо завжди пам’ятати тих, хто віддав найцінніше — власне життя — за те, щоби ми продовжували жити.

Хвилина мовчання у цей час пройшла у всіх містах та селах країни.

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