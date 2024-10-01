Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии в День защитников и защитниц Украины выразил благодарность всем воинам за их самоотверженную службу и преданность государству.

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Украины Владимир Зеленский отметил подвиг воинов, ведущих борьбу за свободу и независимость нашей страны против армии РФ.

951-й день битвы за государство, 951-й день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину. Те, кто был рожден воином, и те, кто им стал, изменил свою собственную жизнь, чтобы наша свобода была неизменной, кто имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. Кто сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также поблагодарил каждого военного и каждого военного, кто приближает минуту победы.

Это ваш день, день тех, кто делает возможным наше завтра, благодаря которому существует Украина, и мы можем стоять здесь на родной земле, в своей столице, под своим флагом. Благодаря вам жизнь восторжествует. Вы — несгибаемые и отважные люди, которые совершают огромное дело, защищая наше государство, — подчеркнул Президент Украины. Поделиться

В видеообращении также показали кадры из разных городов, где люди почтили память павших защитников и защитниц минутой молчания.

1 октября Украина почтила минутой молчания погибших защитников

С 8:55 до 9:05 в Киеве работники Национальной полиции остановили движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда должны помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь — за то, чтобы мы продолжали жить. Поделиться