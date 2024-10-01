Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины

Владимир Зеленский
Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины
Read in English
Читати українською

1 октября президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии в День защитников и защитниц Украины выразил благодарность всем воинам за их самоотверженную службу и преданность государству.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за самоотверженную службу воинов, ведущих борьбу за свободу страны против армии РФ.
  • 1 октября был проведен День защитников и защитниц Украины, в ходе которого отмечался подвиг всех, кто отдал себя в защиту родины.
  • Церемонию посвященную погибшим защитникам украинской земли почтили минутой молчания в разных городах страны, подчеркивая важность уважения к их памяти.
  • Минута молчания в 8:55-9:05 стала моментом для замедления и вспоминания о жертвах, которые пожертвовали самым дорогим — своей жизнью — во имя защиты страны.
  • Память о защитниках и защитницах Украины должна оставаться в сердцах каждого гражданина, напоминая о цене свободы и независимости страны.

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Украины Владимир Зеленский отметил подвиг воинов, ведущих борьбу за свободу и независимость нашей страны против армии РФ.

951-й день битвы за государство, 951-й день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину. Те, кто был рожден воином, и те, кто им стал, изменил свою собственную жизнь, чтобы наша свобода была неизменной, кто имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. Кто сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также поблагодарил каждого военного и каждого военного, кто приближает минуту победы.

Это ваш день, день тех, кто делает возможным наше завтра, благодаря которому существует Украина, и мы можем стоять здесь на родной земле, в своей столице, под своим флагом. Благодаря вам жизнь восторжествует. Вы — несгибаемые и отважные люди, которые совершают огромное дело, защищая наше государство, — подчеркнул Президент Украины.

В видеообращении также показали кадры из разных городов, где люди почтили память павших защитников и защитниц минутой молчания.

1 октября Украина почтила минутой молчания погибших защитников

С 8:55 до 9:05 в Киеве работники Национальной полиции остановили движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда должны помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь — за то, чтобы мы продолжали жить.

Минута молчания в это время прошла по всем городам и селам страны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине отмечают День защитников и защитниц — видео
В Украине отмечают День защитников и защитниц — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц
Владимир Зеленский
В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал общенациональную акцию в День защитников и защитниц Украины
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?