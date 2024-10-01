Жизнь победит. Зеленский отметил подвиг защитников и защитниц Украины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии в День защитников и защитниц Украины выразил благодарность всем воинам за их самоотверженную службу и преданность государству.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за самоотверженную службу воинов, ведущих борьбу за свободу страны против армии РФ.
- 1 октября был проведен День защитников и защитниц Украины, в ходе которого отмечался подвиг всех, кто отдал себя в защиту родины.
- Церемонию посвященную погибшим защитникам украинской земли почтили минутой молчания в разных городах страны, подчеркивая важность уважения к их памяти.
- Минута молчания в 8:55-9:05 стала моментом для замедления и вспоминания о жертвах, которые пожертвовали самым дорогим — своей жизнью — во имя защиты страны.
- Память о защитниках и защитницах Украины должна оставаться в сердцах каждого гражданина, напоминая о цене свободы и независимости страны.
В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины
1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Украины Владимир Зеленский отметил подвиг воинов, ведущих борьбу за свободу и независимость нашей страны против армии РФ.
Зеленский также поблагодарил каждого военного и каждого военного, кто приближает минуту победы.
В видеообращении также показали кадры из разных городов, где люди почтили память павших защитников и защитниц минутой молчания.
1 октября Украина почтила минутой молчания погибших защитников
С 8:55 до 9:05 в Киеве работники Национальной полиции остановили движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.
Минута молчания в это время прошла по всем городам и селам страны.
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