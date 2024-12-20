Велика група нардепів на чолі із представниками правлячої партії “Слуга народу” пропонує запровадити в Україні Національний день молитви у річницю вторгнення злочинної армії РФ 24 лютого.

Що відомо про ймовірність появи ще одного пам’ятного дня в Україні

Законопроєктом №12336 пропонується внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю.

Відповідно до запропонованого у Раді законопроєкту, передбачається, що у Національний день молитви буде проводитись парламентське спецзасідання, яке починатиметься з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Молитва за Україну

Кабмін у тримісячний строк розробить із залученням представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та затвердить комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Місцеві державні адміністрації повинні забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви та проведення загальноукраїнської акції "Запали свічку".

Чому Україні потрібен Національний день молитви

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що 24 лютого 2022 року країна-агресорка Росія почала злочинне і безпідставне масштабне вторгнення в Україну.

Ворог очікував захопити нашу країну за кілька днів, однак Україна не лише вистояла, а й дала гідну відсіч російським окупантам.

Це стало можливим завдяки високомотивованій армії, українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у народному спротиві окупантам, а також молитві за Україну, що піднялася в ті дні по всьому світу, — підкреслюється у документі. Поширити

На думку депутатів, молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства.

Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу, — підкреслюється у пояснювальній записці до законопроєкту. Поширити

Автори проєкту також приводять історичні приклади, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії, зокрема під час Другої Світової війни у Великій Британії та США.