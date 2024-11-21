21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цей день присвячений річниці відразу двох знаменних подій в українській історії — Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Сьогодні День Гідності та Свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності. Володимир Зеленський Президент України

Фото - Офіс президента України

Глава держави встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною, - підсумував Володимир Зеленський. Поширити

В одинадцяту річницю Революції Гідності у памʼять про загиблих пролунали одинадцять ударів дзвона.

День Гідності та Свободи

13 листопада 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ № 872 "Про День Гідності та Свободи" і ним встановив, що дата відзначатиметься 21 листопада.

Попереднім указом президент відновив окреме святкування Дня соборності України (22 січня).

Саме у цей день розпочалися важливі для України події — Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.