21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цей день присвячений річниці відразу двох знаменних подій в українській історії — Помаранчевої революції та Революції Гідності.
Головні тези:
- День Гідності та Свободи — це день вшанування пам'яті загиблих українців під час Революції Гідності.
- 21 листопада символізує об'єднання українського народу в боротьбі за свободу й незалежність.
- Установлення Дня Гідності та Свободи підкреслює важливість подвигу українців, які боролися за демократію та гідність.
- 21 листопада відзначається як річниця Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.
Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи
У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.
Глава держави встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
В одинадцяту річницю Революції Гідності у памʼять про загиблих пролунали одинадцять ударів дзвона.
День Гідності та Свободи
13 листопада 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ № 872 "Про День Гідності та Свободи" і ним встановив, що дата відзначатиметься 21 листопада.
Попереднім указом президент відновив окреме святкування Дня соборності України (22 січня).
Саме у цей день розпочалися важливі для України події — Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.
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