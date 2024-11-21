В Україні відзначають День Гідності та Свободи
Категорія
Україна
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В Україні відзначають День Гідності та Свободи

Володимир Зеленський
В Україні відзначають День Гідності та Свободи

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цей день присвячений річниці відразу двох знаменних подій в українській історії — Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Головні тези:

  • День Гідності та Свободи — це день вшанування пам'яті загиблих українців під час Революції Гідності.
  • 21 листопада символізує об'єднання українського народу в боротьбі за свободу й незалежність.
  • Установлення Дня Гідності та Свободи підкреслює важливість подвигу українців, які боролися за демократію та гідність.
  • 21 листопада відзначається як річниця Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Сьогодні День Гідності та Свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото - Офіс президента України

Глава держави встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною, - підсумував Володимир Зеленський.

В одинадцяту річницю Революції Гідності у памʼять про загиблих пролунали одинадцять ударів дзвона.

День Гідності та Свободи

13 листопада 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ № 872 "Про День Гідності та Свободи" і ним встановив, що дата відзначатиметься 21 листопада.

Попереднім указом президент відновив окреме святкування Дня соборності України (22 січня).

Саме у цей день розпочалися важливі для України події — Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.

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