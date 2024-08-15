Справа Майдану. Три командири "Беркуту" отримали нові підозри

Командирам “Беркута” з Львова, Харкова та Севастополя оголошено нові підозри за розгін протестувальників у ніч на 19 лютого 2014 року.

Що відомо про нові підозри командирам “Беркуту” за розгін Майдану

Як зазначається, прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри командирам «Беркута» з Львівської, Харківської областей і Севастополя, а також помічнику начальника штабу львівського підрозділу.

Їх звинувачують в організації незаконного розгону протестувальників у центрі Києва в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Згідно з розслідуванням, тоді «Беркут» виконував наказ керівництва МВС щодо розгону Майдану, застосовуючи БТРи, водомети та вогнепальну зброю.

Це призвело до загибелі 12 людей, замахів на вбивства — 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень — 16, середньої тяжкості — 37, легких — 78, а також інших тяжких наслідків.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи щодо підозрюваних. Розслідування триває, і до відповідальності вже притягнуто ряд високопосадовців та правоохоронців.

Обвинувальні акти стосовно 19 осіб, включаючи 10 високопосадовців, перебувають на розгляді в судах.

Пʼять «беркутівців» отримали вироки

Святошинський районний суд у жовтні 2023 року оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Хто отримав вироки суду:

Суд призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.

Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.

При цьому зазначимо, що ці троє беркутівців були звільнені з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресорки.