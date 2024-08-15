Справа Майдану. Три командири "Беркуту" отримали нові підозри

Командирам “Беркута” з Львова, Харкова та Севастополя оголошено нові підозри за розгін протестувальників у ніч на 19 лютого 2014 року.
Головні тези:
- Командири "Беркуту" з трьох регіонів отримали нові підозри за участь у розгоні Майдану у 2014 році.
- Згідно з розслідуванням, застосування БТРів, водометів та вогнепальної зброї під час розгону призвело до загибелі та тяжких ушкоджень більше десятка людей.
- Суди вже винесли вироки у справі шести осіб, засудивши їх до довічного ув'язнення, строкового покарання та звільнення.
- Інші підозрювані, у тому числі високопосадовці, перебувають на розгляді у судах та можуть бути притягнуті до відповідальності.
Що відомо про нові підозри командирам “Беркуту” за розгін Майдану
Як зазначається, прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри командирам «Беркута» з Львівської, Харківської областей і Севастополя, а також помічнику начальника штабу львівського підрозділу.
Їх звинувачують в організації незаконного розгону протестувальників у центрі Києва в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.
Згідно з розслідуванням, тоді «Беркут» виконував наказ керівництва МВС щодо розгону Майдану, застосовуючи БТРи, водомети та вогнепальну зброю.
Це призвело до загибелі 12 людей, замахів на вбивства — 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень — 16, середньої тяжкості — 37, легких — 78, а також інших тяжких наслідків.
Наразі вирішується питання про запобіжні заходи щодо підозрюваних. Розслідування триває, і до відповідальності вже притягнуто ряд високопосадовців та правоохоронців.
Обвинувальні акти стосовно 19 осіб, включаючи 10 високопосадовців, перебувають на розгляді в судах.
Пʼять «беркутівців» отримали вироки
Святошинський районний суд у жовтні 2023 року оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
Хто отримав вироки суду:
Суд призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.
Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.
Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.
При цьому зазначимо, що ці троє беркутівців були звільнені з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресорки.
Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень, проте суд урахував йому у строк покарання строк перебування під вартою за схемою: 1 день попереднього увʼязнення за 2 дні позбавлення волі. Тому вважається, що він відбув покарання. Сторона обвинувачення оскаржить вирок
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