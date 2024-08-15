Справа Майдану. Три командири "Беркуту" отримали нові підозри
Категорія
Україна
Дата публікації

Справа Майдану. Три командири "Беркуту" отримали нові підозри

Офіс Генерального прокурора
Справа Майдану. Три командири "Беркуту" отримали нові підозри

Командирам “Беркута” з Львова, Харкова та Севастополя оголошено нові підозри за розгін протестувальників у ніч на 19 лютого 2014 року.

Головні тези:

  • Командири "Беркуту" з трьох регіонів отримали нові підозри за участь у розгоні Майдану у 2014 році.
  • Згідно з розслідуванням, застосування БТРів, водометів та вогнепальної зброї під час розгону призвело до загибелі та тяжких ушкоджень більше десятка людей.
  • Суди вже винесли вироки у справі шести осіб, засудивши їх до довічного ув'язнення, строкового покарання та звільнення.
  • Інші підозрювані, у тому числі високопосадовці, перебувають на розгляді у судах та можуть бути притягнуті до відповідальності.

Що відомо про нові підозри командирам “Беркуту” за розгін Майдану

Як зазначається, прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри командирам «Беркута» з Львівської, Харківської областей і Севастополя, а також помічнику начальника штабу львівського підрозділу.

Їх звинувачують в організації незаконного розгону протестувальників у центрі Києва в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Згідно з розслідуванням, тоді «Беркут» виконував наказ керівництва МВС щодо розгону Майдану, застосовуючи БТРи, водомети та вогнепальну зброю.

Це призвело до загибелі 12 людей, замахів на вбивства — 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень — 16, середньої тяжкості — 37, легких — 78, а також інших тяжких наслідків.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи щодо підозрюваних. Розслідування триває, і до відповідальності вже притягнуто ряд високопосадовців та правоохоронців.

Обвинувальні акти стосовно 19 осіб, включаючи 10 високопосадовців, перебувають на розгляді в судах.

Пʼять «беркутівців» отримали вироки

Святошинський районний суд у жовтні 2023 року оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Хто отримав вироки суду:

  • Суд призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.

  • Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

  • Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.

При цьому зазначимо, що ці троє беркутівців були звільнені з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресорки.

Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень, проте суд урахував йому у строк покарання строк перебування під вартою за схемою: 1 день попереднього увʼязнення за 2 дні позбавлення волі. Тому вважається, що він відбув покарання. Сторона обвинувачення оскаржить вирок

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