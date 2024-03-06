Справи Майдану. Ексзаступник командира кримського "Беркута" отримав 15 років вʼязниці

Колишнього заступника командира кримського підрозділу «Беркут» засуджено до 15 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та перевищенні влади та службових повноважень.

Вирок ексберкутівцю за держзраду

Офісу Генерального прокурора повідомляє, що колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним:

у державній зраді,

перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу,

незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України).

Йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки.

Крім цього, його позбавили спеціального звання — підполковника міліції.

Що скоїв засуджений

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство.

Внаслідок його дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.

З березня 2014 року засуджений, перебуваючи на території Криму, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Нагадаємо, що 21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, який переріс в антиурядові протести, внаслідок яких загинуло 107 людей. Їх стали називати Небесною сотнею.