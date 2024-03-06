Справи Майдану. Ексзаступник командира кримського "Беркута" отримав 15 років вʼязниці
Категорія
Україна
Дата публікації

Справи Майдану. Ексзаступник командира кримського "Беркута" отримав 15 років вʼязниці

Офіс Генерального прокурора
Беркут

Колишнього заступника командира кримського підрозділу «Беркут» засуджено до 15 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та перевищенні влади та службових повноважень.

Вирок ексберкутівцю за держзраду

Офісу Генерального прокурора повідомляє, що колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним:

  • у державній зраді,

  • перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу,

  • незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України).

Йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки.

Крім цього, його позбавили спеціального звання — підполковника міліції.

Що скоїв засуджений

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство.

Внаслідок його дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.

З березня 2014 року засуджений, перебуваючи на території Криму, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Нагадаємо, що 21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, який переріс в антиурядові протести, внаслідок яких загинуло 107 людей. Їх стали називати Небесною сотнею.

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