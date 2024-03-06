Дела Майдана. Экс-заместитель командира крымского "Беркута" получил 15 лет тюрьмы

Бывший заместитель командира крымского подразделения «Беркут» приговорен к 15 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и превышении власти и служебных полномочий.

Приговор эксберкутовцу за госизмену

Офис Генерального прокурора сообщает, что бывший заместитель руководителя ПМОН Беркут АРК Крым признан виновным:

в государственной измене,

превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа,

незаконном препятствии проведению собрания и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, его лишили специального звания — подполковника милиции.

Что совершил осужденный

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 принимал участие в подавлении акций протеста, применяя насилие.

В результате его действий 20 потерпевших получили мучения, им причинены телесные повреждения.

С марта 2014 осужденный, находясь на территории Крыма, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с укрывательством обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым.

Напомним, что 21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, переросший в антиправительственные протесты, в результате которых погибли 107 человек. Их стали называть Небесной сотней.