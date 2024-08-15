Дело Майдана. Три командира "Беркута" получили новые подозрения
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Майдана. Три командира "Беркута" получили новые подозрения

Офис Генерального прокурора
Дело Майдана. Три командира "Беркута" получили новые подозрения
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Командирам Беркута из Львова, Харькова и Севастополя объявлены новые подозрения за разгон протестующих в ночь на 19 февраля 2014 года.

Главные тезисы

  • Три командира “Беркута” из разных регионов получили новые подозрения за разгон Майдана в 2014 году.
  • Решение о мерах предосторожности в отношении подозреваемых в настоящее время рассматривается.
  • Пять бывших “беркутовцев” уже получили приговоры суда, однако некоторые из них были освобождены в рамках обмена пленными с Россией.
  • Командиры “Беркута” обвиняются в причастности к гибели и причинении тяжких повреждений десяткам людей в результате разгона Майдана.

Что известно о новых подозрениях командирам "Беркута" за разгон Майдана

Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях командирам Беркута из Львовской, Харьковской областей и Севастополя, а также помощнику начальника штаба львовского подразделения.

Их обвиняют в организации незаконного разгона протестующих в центре Киева в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Согласно расследованию, тогда «Беркут» выполнял приказ руководства МВД о разгоне Майдана, применяя БТРы, водометы и огнестрельное оружие.

Это привело к гибели 12 человек, покушения на убийства — 8, причинение тяжких телесных повреждений — 16, средней тяжести — 37, легких — 78, а также других тяжких последствий.

В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности в отношении подозреваемых. Расследование продолжается, и к ответственности уже привлечен ряд чиновников и правоохранителей.

Обвинительные акты в отношении 19 человек, включая 10 чиновников, находятся на рассмотрении в судах.

Пять «беркутовцев» получили приговоры

Святошинский районный суд в октябре 2023 года объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кто получил приговоры суда:

  • Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.

  • Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

  • Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессорку.

Тем временем суд оправдал оставшегося в Украине Сергея Тамтуру. Александра Маринченко приговорили к 5 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий, однако суд учел ему в срок наказания срок нахождения под стражей по схеме: 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Поэтому считается, что он отбыл наказание. Сторона обвинения обжалует приговор

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