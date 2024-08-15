Дело Майдана. Три командира "Беркута" получили новые подозрения

Командирам Беркута из Львова, Харькова и Севастополя объявлены новые подозрения за разгон протестующих в ночь на 19 февраля 2014 года.
Главные тезисы
- Три командира “Беркута” из разных регионов получили новые подозрения за разгон Майдана в 2014 году.
- Решение о мерах предосторожности в отношении подозреваемых в настоящее время рассматривается.
- Пять бывших “беркутовцев” уже получили приговоры суда, однако некоторые из них были освобождены в рамках обмена пленными с Россией.
- Командиры “Беркута” обвиняются в причастности к гибели и причинении тяжких повреждений десяткам людей в результате разгона Майдана.
Что известно о новых подозрениях командирам "Беркута" за разгон Майдана
Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях командирам Беркута из Львовской, Харьковской областей и Севастополя, а также помощнику начальника штаба львовского подразделения.
Их обвиняют в организации незаконного разгона протестующих в центре Киева в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.
Согласно расследованию, тогда «Беркут» выполнял приказ руководства МВД о разгоне Майдана, применяя БТРы, водометы и огнестрельное оружие.
Это привело к гибели 12 человек, покушения на убийства — 8, причинение тяжких телесных повреждений — 16, средней тяжести — 37, легких — 78, а также других тяжких последствий.
В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности в отношении подозреваемых. Расследование продолжается, и к ответственности уже привлечен ряд чиновников и правоохранителей.
Обвинительные акты в отношении 19 человек, включая 10 чиновников, находятся на рассмотрении в судах.
Пять «беркутовцев» получили приговоры
Святошинский районный суд в октябре 2023 года объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Кто получил приговоры суда:
Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.
Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.
Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.
При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессорку.
Тем временем суд оправдал оставшегося в Украине Сергея Тамтуру. Александра Маринченко приговорили к 5 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий, однако суд учел ему в срок наказания срок нахождения под стражей по схеме: 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Поэтому считается, что он отбыл наказание. Сторона обвинения обжалует приговор
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