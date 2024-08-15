Дело Майдана. Три командира "Беркута" получили новые подозрения

Командирам Беркута из Львова, Харькова и Севастополя объявлены новые подозрения за разгон протестующих в ночь на 19 февраля 2014 года.

Что известно о новых подозрениях командирам "Беркута" за разгон Майдана

Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях командирам Беркута из Львовской, Харьковской областей и Севастополя, а также помощнику начальника штаба львовского подразделения.

Их обвиняют в организации незаконного разгона протестующих в центре Киева в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Согласно расследованию, тогда «Беркут» выполнял приказ руководства МВД о разгоне Майдана, применяя БТРы, водометы и огнестрельное оружие.

Это привело к гибели 12 человек, покушения на убийства — 8, причинение тяжких телесных повреждений — 16, средней тяжести — 37, легких — 78, а также других тяжких последствий.

В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности в отношении подозреваемых. Расследование продолжается, и к ответственности уже привлечен ряд чиновников и правоохранителей.

Обвинительные акты в отношении 19 человек, включая 10 чиновников, находятся на рассмотрении в судах.

Пять «беркутовцев» получили приговоры

Святошинский районный суд в октябре 2023 года объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кто получил приговоры суда:

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессорку.