В Украине отмечают День Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот день посвящен годовщине сразу двух знаменательных событий в украинской истории - Оранжевой революции и Революции Достоинства.
Главные тезисы
- День Достоинства и Свободы в Украине посвящен памяти украинцев, погибших во время Революции Достоинства.
- Этот день символизирует борьбу украинского народа за свободу, независимость и демократию.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил уважение к погибшим и подчеркнул важность сохранения свободы и суверенитета Украины.
- Установление Дня Достоинства и Свободы отмечает годовщину Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
- 21 ноября стал символическим днем объединения украинского народа и его борьбы за достоинство.
Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы
В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.
Глава государства установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
В одиннадцатую годовщину Революции Достоинства в память о погибших раздались одиннадцать ударов колокола.
День Достоинства и Свободы
13 ноября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 872 "О Дне Достоинства и Свободы" и установил, что дата будет отмечаться 21 ноября.
Предыдущим указом президент возобновил отдельное празднование Дня соборности Украины (22 января).
Именно в этот день начались важные для Украины события Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.
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