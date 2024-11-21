В Украине отмечают День Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот день посвящен годовщине сразу двух знаменательных событий в украинской истории - Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы

В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

Сегодня День Достоинства и Свободы. Помним истинную цену свободы для Украины. И не забываем всех наших людей разных времен, которые боролись ради Украины и стали образцом достоинства для мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото — Офис президента Украины

Глава государства установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Благодаря людям, благодаря стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость, наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободной и суверенной, — подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

В одиннадцатую годовщину Революции Достоинства в память о погибших раздались одиннадцать ударов колокола.

День Достоинства и Свободы

13 ноября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 872 "О Дне Достоинства и Свободы" и установил, что дата будет отмечаться 21 ноября.

Предыдущим указом президент возобновил отдельное празднование Дня соборности Украины (22 января).

Именно в этот день начались важные для Украины события Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.