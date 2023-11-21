10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление — Зеленский о Революции Достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 10 лет назад украинцы приступили к "новой странице борьбы" и определили свое европейское будущее.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

В государственный праздник – День Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны – европейскому народу. Глава государства призвал украинцев оставаться сильными и не уступать в защите своей свободы.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что на этот праздник, установленный в честь начала двух революций – "Оранжевой" и Революции Достоинства – 10 лет назад украинцы начали "новую страницу борьбы" и определили свое европейское будущее.

10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи. 10 лет назад люди объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя. Каждый за каждого, – сказал Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что тогда фактически "состоялась первая победа в сегодняшней войне".

Победа неравнодушия. Победа храбрости. Победа Революции Достоинства. Победа народного сопротивления, гражданского общества, подвига Героев Небесной Сотни и всех, кто боролся за свободу в столице и других регионах, говорится в обращении. Поделиться

Зеленский отметил, что украинский народ уже преодолел большой отрезок евроинтеграционного пути, и если 20 лет назад это была "романтическая мечта", 10 лет назад – амбициозная цель, то "сегодня – это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех" обязательных стадий

Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны обязательно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас, – заявил он. Поделиться

Зеленский также подчеркнул, что в этой борьбе нельзя уступать террору и искать компромиссы в попытке достичь "ничьей" – иначе непременно будет проигрыш.

Когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы с террористами и идти на уступки тиранам. Тогда непременно проигрываем мы все. Украина. Европа. Мир. Проигрываем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна, – отметил глава государства. Поделиться

Президент также обратил внимание на необходимость для украинцев оставаться сильными и не уступать в защите своей свободы.

Мы сильны. Должны быть сильными. Ибо только в сильных верят, только сильные творят будущее. Только сильные могут быть единственными. Единственными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен. Когда центральные площади наших городов получат новые и навсегда неизменные названия. В честь героев. В честь освободителей. Мариуполя, Бердянская, Мелитополя. В честь освобождения Донбасса, Крыма. В честь воссоединения Украины в своих границах. Когда в книгах по истории через годы и века о периоде независимости с 1991 года будут писать как о непрерывном, – сказал Зеленский. Поделиться

Что известно о подготовке Украины к началу переговоров по членству в ЕС

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина начинает готовиться к началу переговоров по вступлению в ЕС.

Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении, – отметил Жовква. Поделиться

По его словам, представители Еврокомиссии должны провести скрининг национального законодательства Украины и оценить его в соответствии с требованиями ЕС.

Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.