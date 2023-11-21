10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление — Зеленский о Революции Достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 10 лет назад украинцы приступили к "новой странице борьбы" и определили свое европейское будущее.
Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
В государственный праздник – День Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны – европейскому народу. Глава государства призвал украинцев оставаться сильными и не уступать в защите своей свободы.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
Глава государства подчеркнул, что на этот праздник, установленный в честь начала двух революций – "Оранжевой" и Революции Достоинства – 10 лет назад украинцы начали "новую страницу борьбы" и определили свое европейское будущее.
Президент подчеркнул, что тогда фактически "состоялась первая победа в сегодняшней войне".
Зеленский отметил, что украинский народ уже преодолел большой отрезок евроинтеграционного пути, и если 20 лет назад это была "романтическая мечта", 10 лет назад – амбициозная цель, то "сегодня – это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех" обязательных стадий
Зеленский также подчеркнул, что в этой борьбе нельзя уступать террору и искать компромиссы в попытке достичь "ничьей" – иначе непременно будет проигрыш.
Президент также обратил внимание на необходимость для украинцев оставаться сильными и не уступать в защите своей свободы.
Что известно о подготовке Украины к началу переговоров по членству в ЕС
По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина начинает готовиться к началу переговоров по вступлению в ЕС.
По его словам, представители Еврокомиссии должны провести скрининг национального законодательства Украины и оценить его в соответствии с требованиями ЕС.
Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.